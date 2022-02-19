Cemal Güzelci kim? Cemal Güzelci kaç yaşında? Cemal Güzelci nereli, mesleği ne? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden hayatına birini aldığı ve bunun da Cemal Güzelci olduğu iddiası magazin dünyasını sarstı. Cemal Güzel'in kim olduğu da magazin severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Cemal Güzelci'nin hayatı ve biyografisi...

Cemal Güzelci kim? Cemal Güzelci kaç yaşında? Cemal Güzelci nereli, mesleği ne? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden hayatına birini aldığı ve bunun da Cemal Güzelci olduğu iddiası magazin dünyasını sarstı. Cemal Güzel'in kim olduğu da magazin severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Cemal Güzelci'nin hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin en ünlü kadınlarından biri olan Hülya Avşar'ın 12 yıldır yalnızlığı sona ermiş gibi görünüyor. Sabah'ın iddiasına göre Cemal Güzelci ile Hülya Avşar birlikteliği başladı. Yeniköy'de Hülya AVşar ile baş başa yemek yiyen Cemal Güzelci ardından Avşar'ı alnından öpüyor. Magazin severler de Cemal Güzelci'nin kim olduğunu ve ne iş yaptığını merak edip araştırmaya başladı.

Cemal Güzelci kim?

Cemal Güzelci Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri.

Hülya Avşar adha önce verdiği bir demeçte aradığı ilişkiyi şöyle açıklamıştı: "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter." Hülya Avşar ile Cemal Güzelci'nin birlikte olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Hayalindeki erkeği de tarif eden Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" dedi.

İkilinin aşk iddialarına ne cevap vereceği ise henüz bilinmiyor.

14 Şubat'a Kaya Çilingiroğlu ile girmişti

14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kutlayan Hülya Avşar muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Hülya Avşar, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna, "Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" cevabını verdi.