Cemal Güzelci kimdir? Cemal Güzelci ne iş yapıyor? Hülya Avşar 12 yıl sonra hayatına birini dahil etti. Hülya Avşar ile Cemal Güzelci'nin birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken Cemal Güzelci'nin de kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hülya Avşar ile Cemal Güzelci'nin bir süredir birlikte olduğu iddia edildi. 12 yılıdr hayatında biri olmayan Hülya Avşar özel hayatını basından uzak yaşamayaı tercih ediyor. Geçtiğimizz çarşamba akşamı yeöekte görüntülenen çift oldukça samimiydi.

Cemal Güzelci kimdir?

Sabah'ta yer alan iddiaya göre Hülya Avşar ile Cemal Güzelci birlikteliği başladı.

Cemal Güzelci iş insanıdır. Hülya Avşar ile Cemal Güzelci bir balıkçıda yemek yerken görüntülendi.

Pertevniyal Lisesi mezunu olduğu bilinen Cemal Güzelci'nin giyim sektöründe faaliyet göstediği de iddia ediliyor.

Cemal Güzelci'nin Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Cemal Güzelci'nin eski Galatasaray'lı futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Hülya Avşar "hayatımda kimse yok" demişti

14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren Hülya Avşar, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna, "Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" cevabını verdi. Hayalindeki erkeği de tarif eden Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." dedi. .