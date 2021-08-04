Celal Ülgen kimdir? Avukat Celal Ülgen kaç yaşında? Gündeme dair yorumları ile dikkat çeken Avukat Celal Ülgen'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Avukat Celal Ülgen'in hayatı ve biyografisi...

Celal Ülgen kimdir? Avukat Celal Ülgen kaç yaşında? Gündeme dair yorumları ile dikkat çeken Avukat Celal Ülgen'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Avukat Celal Ülgen'in hayatı ve biyografisi...

Celal Ülgen kimdir?

1948'de dünyaya gelenCelal Ülgen Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gitmiştir. Celal Ülgen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezun olarak avukatlık cübbesini giymiştir.

Celal Ülgen aslen Elazığlıdır.

Celala Ülgen 2021 itibari ile 73 yaşındadır.

Celal Ülgen sık sık televizyon programlarında gündeme dair yorumlar yapmaktadır.

Kendisini solcu olarak tanımlamayan Celal Ülgen Dev-Genç üyesi de olmuştur.

Celal Ülgen üniversite eğitimi sırasında Deniz Gezmiş'in sıra arkadaşıydı.

Celal Ülgen avukatlık mesleğine halen devam etmekte ve İstanbul Kartal'da yaşamaktadır.

İstanbul Kartal'daki Hukuk Bürosunda avukat olan kızı Deniz Şener ile birlikte çalışmaktadır.

15 Ağustos 1971 yılında Perihan Ülgen ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Deniz ve Umut isimlerinde bir kızı bir oğlu vardır.

Celal Ülgen Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan'ın avukatlığını yapmıştır. Ayrıca diğer önemli isimlerinde avukatlık görevini üstlenmiştir.

Celal Ülgen Montrö bildirisine imza atan ve gözaltına alınan emekli amirallerin de avukatlığını yapmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.