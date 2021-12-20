Çayınıza karabiber karıştırıp içerseniz...

Havalar iyice soğudu. Kolay bir şekilde grip, nezle ve soğuk algınlığına yakalanabiliyoruz. Sizlere bu hastalıkları kolay bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacak bazı önerilerimiz olacak...



Kış geldi. Havada kar kokusu var. Artık kapalı alanlarda çok daha fazla vakit geçirmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden de grip, nezle ve soğuk algınlığı hepimize kolay bir şekilde bulaşabiliyor. Bu hastalıklara yakalandıysanız bazı doğal karışımlar sayesinde kolay bir şekilde atlatabilirsiniz.

Hastalıklardan kurtulmamızı sağlayan doğal iksirler neler?

Karabiberli siyah çay - Grip, soğuk algınlığı ve öksürüklerin iyileşmesi için içtiğiniz çayın içerisine bir çay kaşığı karabiber karıştırın ve için. Karabiber boğazınızı yakacak ve size şifa olacaktır.

Ballı limon - Bir cezvenin içerisine yarısına kadar su koyun ve ısıtın. Cezvenin içine bir çay bardağı yerleştirin. Bardağın içerisine bir limonu sıkın ve bir tatlı kaşığı da bal ekleyin. Yavaş yavaş eriyen bal ve ısınan limonu tüketin.

Ekinezya çayı - Dört tatlı kaşığı ekinezya bitkisini bir litre kaynar suyun içerisine koyun. Beş dakika demlenmeye bırakın. İçerisine on damla limon suyu ve bir çay kaşığı bal ilave edip tüketin.

Zencefilli macun - Bir tatlı kaşığı toz zencefili, yarım tatlı kaşığı balla karıştırın ve macun kıvamına getirin. Daha sonra tüketebilirsiniz.

Okaliptus çayı - Göğüs ve burun tıkanıklığı yaşıyorsanız okaliptus çayının içerisine bir çay kaşığı bal ilave edip için.

Ginseng çayı - Ginseng çayı kan hücresi sayısını artırır ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu güçlendirir. Grip, nezle veya soğuk algınlığına yakalandıysanız bu çayı tüketin. Vücut direncinizi artıracak ve iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır.

Zerdeçallı macun - Bir tatlı kaşığı zerdeçalı, yarım tatlı kaşığı balın içerisine ekleyin ve karıştırıp macun kıvamına getirip tüketin.

Pekmezli keçiboynuzu - Öksürük probleminden şikayetçiyseniz yatmadan önce birer kaşık keçiboynuzu ve pekmezi karıştırıp yutun. Bu sayede boğazınızı yumuşatarak inatçı öksürük krizlerinden kurtulabilirsiniz.

Ihlamur - Bal ilave edip tüketeceğiniz ıhlamur çayı da grip, nezle ve soğuk algınlığına şifa olacak ve çok daha hızlı bir şekilde iyileşmenize yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.