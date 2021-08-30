Kripto para piyasası dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen kripto parası Bitcoin 60 bin dolar seviyelerinden hızlı bir düşüşle 30 bin dolar seviyesine düşmüştü. Yatırımcılar saç baş yolduran çöküşten sonra toparlanan Bitcoin 48 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Bitcoin'in dalgalı seyir izlemesi yatırımcıları farklı kripto paralara yönlendiriyor. Son günlerde cardano yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Adı fazla duyulmamasına rağmen cardana yatırımcısını sevindiremeye başladı. Peki cardano nedir? Cardano nereden ve nasıl alınır? Cardano (ADA) ne kadar?

Kripto para piyasası dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen kripto parası Bitcoin 60 bin dolar seviyelerinden hızlı bir düşüşle 30 bin dolar seviyesine düşmüştü. Yatırımcılar saç baş yolduran çöküşten sonra toparlanan Bitcoin 48 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Bitcoin'in dalgalı seyir izlemesi yatırımcıları farklı kripto paralara yönlendiriyor. Son günlerde cardano yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Adı fazla duyulmamasına rağmen cardana yatırımcısını sevindiremeye başladı. Peki cardano nedir? Cardano nereden ve nasıl alınır? Cardano (ADA) ne kadar?

Kripto para dünyasına her geçem gün yeni bir paranın yıldızı parlıyor. Cardano yatırımcısına kazandırmaya başladı. Bu hafta en yüksek hacimli ilk 10 kripto paralara bakıldığında Cardano, Binance Coin ve Solana hariç diğer tüm dijital paraların düşüş göstermesi dikkat çekiyor. Kripto paralarda 7 günlük değişim grafiğine bakıldığında, Bitcoin yüzde 1.66, Ethereum yüzde 2.20, Ripple yüzde 8.61, Dogecoin yüzde 11.77 değer kaybı yaşarken Cardano yüzde 9.75, Binance Coin yüzde 6.33 ve Solana yüzde 25.85 oranında prim yaptı. Peki Cardano nedir? Cardano nereden ve nasıl alınır? Cardano (ADA) ne kadar?

Cardano nedir?

Cardano, akıllı sözleşmeler için halka açık bir blockchain platformu çalıştırmayı amaçlayan bir kripto para birimi ağı ve açık kaynaklı bir projedir. Cardano'nun dahili kripto para birimine ADA denir. Projenin gelişimi Zug, İsviçre merkezli Cardano Vakfı tarafından denetlenmektedir.

Platform, 2015 yılında geliştirilmeye başladı ve 2017 yılında Ethereum ve BitShares'in kurucularından Charles Hoskinson tarafından başlatıldı. Platform adını Gerolamo Cardano'dan ve kripto para birimiyse adını Ada Lovelace'dan almıştır.

Cardano, akademisyen ve mühendislerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.

Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılabilecek ADA kripto sistemine sahip bir platformdur. Bu kripto para, paranın geleceğini temsil eder ve kriptografi ile güvenli olması garanti edilen hızlı, doğrudan transferleri mümkün kılar.

Cardano yalnızca bir kripto para birimi değildir, her gün dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kullanılan finansal uygulamaları yürütebilecek teknolojik bir platformdur. Platform, sistemde daha kolay güncelleme yapabilme ve yumuşak çatallanmalarla yükseltme yapılabilmesini kolaylaştıracak bloklar halinde inşa edilmiştir. ADA'yı yönetecek olan temel katmanının tamamlanmasının ardından, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır. Cardano, herhangi bir merkezi olmayan fakat bunun yerine bir blok zincir üzerinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları veya dapps (kullanıcıları ve tedarikçileri direkt olarak birbirine bağlayan sistem) hizmetlerini de yürütecektir.

Cardano'nun sunduğu yenilik, kullanıcıların ihtiyaçlarını düzenleyicilerin talepleriyle dengeleyecek ve mahremiyeti düzenleme ile birleştirecek şekilde olmasıdır. Cardano'nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılımı sağlayacağıdır.

Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson'dur. Blockchain geliştiricisi ve Blockchain'de birden fazla kilit projede ortak kuruculuk yapan isimlerin başında gelmektedir. Charles, Cardano'nun yanı sıra, Ethereum ve Ethereum Classic'in de kurucuları arasındadır.

Cardano Nasıl Satın Alınır?

Cardano saatın almak için öncelikle güvenilir bir kripto para borsalarına üye olmak gerekiyor. Üyelik işleminden sonra EFT ve havale yöntemi yaparal kripto para bosalarında cardano alıp satma işlemi yapılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.