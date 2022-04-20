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TIMETURK / GENEL / Çanakkale zamlı feribot ücreti ne kadar? Otomobil-Motosiklet-Kamyon-TIR Eceabat-Gelibolu-Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada feribot ücreti 2022

Çanakkale zamlı feribot ücreti ne kadar? Otomobil-Motosiklet-Kamyon-TIR Eceabat-Gelibolu-Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada feribot ücreti 2022

Çanakkale zamlı feribot ücreti ne kadar? Otomobil-Motosiklet-Kamyon-TIR Eceabat-Gelibolu-Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada feribot ücreti 2022 kaç TL? Çanakkale'de her gün binlerce kişinin kullandığı feribot seferlerinin ücretlerine zam geldi. Yolcu ve araç geçişlerini kapsayan zam sonrası 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL'ye çıktı. Feribot seferlerini sıkça kullanan vatandaşlar gelen zamlar sonrasında yeni ücretlerin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 zamlı GESTAŞ Çanakkale-Eceabat feribot ücretleri...

2 Saat Önce
2022-04-20 17:48:58
Çanakkale zamlı feribot ücreti ne kadar? Otomobil-Motosiklet-Kamyon-TIR Eceabat-Gelibolu-Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada feribot ücreti 2022

Çanakkale zamlı feribot ücreti ne kadar? Otomobil-Motosiklet-Kamyon-TIR Eceabat-Gelibolu-Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada feribot ücreti 2022 kaç TL? Çanakkale'de her gün binlerce kişinin kullandığı feribot seferlerinin ücretlerine zam geldi. Yolcu ve araç geçişlerini kapsayan zam sonrası 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL'ye çıktı. Feribot seferlerini sıkça kullanan vatandaşlar gelen zamlar sonrasında yeni ücretlerin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 zamlı GESTAŞ Çanakkale-Eceabat feribot ücretleri...

Çanakkale'de boğaz hattında bnlerce kişinin kullandığı feribot sefelerine zam geldiği duyuruldu. GESTAŞ firması tarafından yapılan zamlardan sonra vatandaşlar yeni ücretlerin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Çanakkale zamlı feribot ücreti ne kadar?

GESTAŞ firmasından yapılan zamlardan sonra Çanakkale feribot araçlı geçişler 135 TL'ye yükseldi.

Çanakkale feribot 1 kişi ücreti ne kadar oldu?

Gelen zamlar en çok da yaya geçişleri için arttı. Son zamlardan sonra 6,50 olan yaya geçişi ise 10 liraya yükseldi.

Çanakkale-Eceabat-Gelibolu-Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada feribot ücreti ne kadar?

GESTAŞ'ın sitesinde yer alan fiyat bilgilerine göre, 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL'ye, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi. İşte Çanakakle-Eceabat zamlı feribot ücretleri...

Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine zam mı geldi

Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine zam mı geldi (2)

Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine zam mı geldi? 2022 GESTAŞ A.Ş Otomobil feribot ücreti ne kadar oldu? Çanakkale 1 kişi feribot ücreti kaç TL?
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