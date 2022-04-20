Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine zam mı geldi? 2022 GESTAŞ A.Ş Otomobil feribot ücreti ne kadar oldu? Çanakkale 1 kişi feribot ücreti kaç TL? Çanakkale arabalı feribota ne kadar zam geldi? Çanakkale Köprüsü'nün açılışı ile bölge halkı büyük sevinç yaşamıştı. Bölge ulaşımını ciddi oranda rahatlatan bu projenin açılmasından sonra Çanakkale feribot ücretlerine zam geldi. Daha önce Ocak ayında yapılan yüzde 35 zammın ardından Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine Nisan ayında da yeni bir zam geldi. İşte 2022 güncel Çanakkale-Eceabat feribot ücretleri...

Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine zam mı geldi? 2022 GESTAŞ A.Ş Otomobil feribot ücreti ne kadar oldu? Çanakkale 1 kişi feribot ücreti kaç TL? Çanakkale arabalı feribota ne kadar zam geldi? Çanakkale Köprüsü'nün açılışı ile bölge halkı büyük sevinç yaşamıştı. Bölge ulaşımını ciddi oranda rahatlatan bu projenin açılmasından sonra Çanakkale feribot ücretlerine zam geldi. Daha önce Ocak ayında yapılan yüzde 35 zammın ardından Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine Nisan ayında da yeni bir zam geldi. İşte 2022 güncel Çanakkale-Eceabat feribot ücretleri...

Çabakkale'de vatandaşların sıkça kullandığı feribot seferlerine yeni bir zam geldi. Çanakkale Ecebat hattında gün içinde binlerce kişinin kullandığı feribota gelen zam vatandaşların tepksine neden oldu. 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü ile sevinen bölge halkı gelen feribot ücretlerine gelen zamlar ile üzüldü.

Çanakkale-Eceabat feribot ücretlerine zam mı geldi?

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. feribot seferlerine zam yapıldığını duyurdu. Çanaklale feribot ücretlerine ocak ayında yüzde 30 oranında zam gelmişti. Bu zammın ardından bir zam da Nisan ayında yapıldı. Böylece araç geçişi 135 liraya yükseldi.

2022 GESTAŞ A.Ş Otomobil feribot ücreti ne kadar oldu?

Çanakkale feribot seferi ücretlerine bir zam daha geldi. Böylece 95 lira olan araç geçişi, 135 liraya,136 lira olan kamyon geçiş ücreti 295 lira, 265 lira olan TIR geçiş ücreti 400 lira, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL oldu.

Çanakkale 1 kişi feribot ücreti kaç TL?

Gelen yeni zamlardan sonra Çanakkale feribotunda 6,50 olan yaya geçişi 10 liraya yükseldi.

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