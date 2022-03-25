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TIMETURK / GENEL / Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş bitti mi? Çanakkale Köprüsü bedava geçiş ne zaman saat kaçta bitecek?

Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş bitti mi? Çanakkale Köprüsü bedava geçiş ne zaman saat kaçta bitecek?

Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş bitti mi? Çanakkale Köprüsü bedava geçiş ne zaman saat kaçta bitecek? Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu 26 Mart Cumartesi-27 Mart Pazar günleri ücretsiz mi yoksa ücretli mi? Türkiye'nin en önemli otoyol projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Erdoğan köprü geçişlerinin bir hafta boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı. İşte Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçişin biteceği gün ve saat...

1 Saat Önce
2022-03-25 16:04:45
Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş bitti mi? Çanakkale Köprüsü bedava geçiş ne zaman saat kaçta bitecek?

Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş bitti mi? Çanakkale Köprüsü bedava geçiş ne zaman saat kaçta bitecek? Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu 26 Mart Cumartesi-27 Mart Pazar günleri ücretsiz mi yoksa ücretli mi? Türkiye'nin en önemli otoyol projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Erdoğan köprü geçişlerinin bir hafta boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı. İşte Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçişin biteceği gün ve saat...

Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart 2022'de açıldı. Köprünün açılmasıyla ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü geçiş ücretlerinin 200 TL olduğunu ve geçişlerin 1 hafta boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı.

Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş bitti mi?

18 Mart 2022'de başlayan ücretisz geçişlerin ne zaman biteceği araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Çanakkale Köprüsü sitesinden yapılan açıklamada bedava geçişlerin ne zaman biteceğine dair net olarak gün ve saat verildi.

Çanakkale Köprüsü bedava geçiş ne zaman saat kaçta bitecek?

Yapılan açıklamada 18 Mart 2022'de başlayan ücretisiz geçişlerin 25.03.2022 saat 23:59:59'a kadar devam edeceği, 26.03.2022 saat 00:00:00'dan itibaren ise geçişlerin ücretli olacağı blirtildi.

26 Mart Cumartesi-27 Mart Pazar Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi, paralı mı?

26 ve 27 Mart günleri Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçişlerin olmadığı günlerdir. Çanakkale Köprüsü ve otoyolu bedava geçişler 26 Mart'ta sona erecek.

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