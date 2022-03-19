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TIMETURK / GENEL / Çanakkale Köprüsü ne zaman kadar ücretsiz? Çanakkale Köprüsü kaç gün bedava? 25-26-27 Mart'ta köprü ücretsiz mi?

Çanakkale Köprüsü ne zaman kadar ücretsiz? Çanakkale Köprüsü kaç gün bedava? 25-26-27 Mart'ta köprü ücretsiz mi?

Çanakkale Köprüsü ne zaman kadar ücretsiz? Çanakkale Köprüsü kaç gün bedava? 25-26-27 Mart'ta köprü ücretsiz mi? Türkiye'nin dev projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Bölge halkının ulaşımını rahatlatacak olan proje aynı zamanda bölgenin ekonomisine de katkı sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuşan Erdoğan köprünün bir hafta ücretsiz olacağını duyurdu. Peki 25 Mart Cuma günü Çanakkale Köprüsü ücretsiz olacak mı? 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar günü Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?

3 Saat Önce
2022-03-19 11:09:25
Çanakkale Köprüsü ne zaman kadar ücretsiz? Çanakkale Köprüsü kaç gün bedava? 25-26-27 Mart'ta köprü ücretsiz mi?

Çanakkale Köprüsü ne zaman kadar ücretsiz? Çanakkale Köprüsü kaç gün bedava? 25-26-27 Mart'ta köprü ücretsiz mi? Türkiye'nin dev projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Bölge halkının ulaşımını rahatlatacak olan proje aynı zamanda bölgenin ekonomisine de katkı sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuşan Erdoğan köprünün bir hafta ücretsiz olacağını duyurdu. Peki 25 Mart Cuma günü Çanakkale Köprüsü ücretsiz olacak mı? 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar günü Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?

Türkiye'nin dev projelerinden biri daha vatandaşın hizmetine girdi. Çanakkale Boğazı bundan sonra köprü üzerinden sadece fakikalarca geçilecek. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda kısaltacak olan köprünün açıılışı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yapıldı. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde köprü ile ilgili bilgi verdi ve geçiş ücretini açıkladı.

Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar?

Erdoğan açıklamasında Çanakkale Köprüsü'nün açılış ücretini de duyurdu. Erdoğan otomobiller için geçiş ücretinin 200 TL olduğunu söyledi. 22 Eylül 2021 tarihinde NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu anki mevcut gemi tarifesine göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Çanakkale Köprüsü ne zaman kadar ücretsiz?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapıldı ve köprünün bir hafta ücretsiz olduğu duyuruldu. Ücretsiz ulaşımın 25 Mart Cuma gününe kadar geçerli olması bekleniyor.

Çanakkale'de Avrupa ile Asya kıtaları arasında çalışan feribot ücretleri

Çanakkale-Kilitbahir: 95 TL

Çanakkale-Eceabat: 107 TL

Gelibolu-Lapseki: 107 TL

Çanakkale Köprüsü açıldı mı? Çanakkale Köprüsü'nden OGS ve HGS ile geçilir mi? Çanakkale Köprüsü nakit geçiş var mı?
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