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Çanakkale Köprüsü'nden günde kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü'nü toplam kaç araç kullandı?

Çanakkale Köprüsü'nden günde kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü'nü toplam kaç araç kullandı? sorularına yönelik ilk açıklama geldi. Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Bir hafta boyunca ücretsiz olan köprüden ücretli geçişler başladı. Köprü araç geçiş garantisi ile tartışmaların odağında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden günde kaç araç geçtiğine dair ilk açıklama geldi.

43 Dakika Önce
2022-03-28 15:27:29
Çanakkale Köprüsü'nden günde kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü'nü toplam kaç araç kullandı?

Çanakkale Köprüsü'nden günde kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü'nü toplam kaç araç kullandı? sorularına yönelik ilk açıklama geldi. Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Bir hafta boyunca ücretsiz olan köprüden ücretli geçişler başladı. Köprü araç geçiş garantisi ile tartışmaların odağında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden günde kaç araç geçtiğine dair ilk açıklama geldi.

1915 Çanakkale Köprüsü Cumurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 18 Mart 2022'de açıldı. Türkiye'nin en büyük otoyol projelerinden biri olan Çakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının inşaatı beklenen de kısa sürdü. 18 Mart 2017 tarihinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın da katıldığı törenle Lapseki'de temeli atılan Çanakkale Köpüsü bir hafta boyunca ücretsiz olacağı duyurulmuştu.

Bir hafta ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi "Sayın Bakan bir fiyat söyledi. Ama tabii burada otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? Ancak buradan feribotların geçiş ücretlerini biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi 1 hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 lira. Çünkü biliyorsunuz yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz."

Çanakkale Köprüsü'nden günde kaç araç geçti?

Çanakkale Köprüsü'nün açılışının üzerinden tam 10 gün geçti. Araç geçiş garantisi nedeniyle muhalefetin eleştirdiği köprüden araç geçiş sayılarına ilişkin ilk açıklama CHP'li isimden geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan CHP'li Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu açıklamasında "Günlük 30 bin civarında geçiş var ama henüz konuşmak için erken. Ancak 1-2 sene sonra tablo netleşmeye başlar" dedi.

Çanakkale Köprüsü'nü toplam kaç araç kullandı?

Çanakkale Köprüsü'nden toplamda kaç araç geçtiğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Konua ilişkin ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

Çanakkale Köprüsü araç geçiş garantisi kaç?

Çanakkale Köprüsü günlük araç geçiş garantisi muhalefetin eleştirdiği konuların başında geliuyor. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Araç geçiş garantisinin altında kalan sayı devlet kasasından karşılanacak.

Çanakkale Köprüsü hakkında

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsüdür. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun bir parçası olan köprü, 18 Mart 2022'de hizmete girdi. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü olmuştur.

Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü geçen araç sayısı kaç?
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