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Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü geçen araç sayısı kaç?
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TIMETURK / GENEL / Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü geçen araç sayısı kaç?

Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü geçen araç sayısı kaç?

Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü geçen araç sayısı kaç? Türkiye'nin önemli otoyol projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda kısaltacak olan proje aynı zamanda bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına da katkı sağlayacak. 18 Mart'tan bu yana ücretsiz geçişlere açık olan köprüden kaç aracın geçtiği de merak konusu oldu.

1 Saat Önce
2022-03-23 10:20:57
Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü geçen araç sayısı kaç?

1915 Çanakakale Köprüsü 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Köprünün açılışı ile köprü geçiş ücretlerinin de ne kadar olacağı merak ediliyordu. Ayrıca Çanakkale Köprüsü araç geçiş garantisi de pek çok kişi tarafından tartışıldı. Peki köprü açıldıktan bu yana Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti? Çanakkale Köprüsü geçen araç sayısı kaç?

Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılışı yapıldı. 18 Mart'tan bu yana köprüden ücretsiz araç geçişleri sağlanıyor. Köprüden kaç aracın geçtiğine dair de henüz bir bilgi verilmedi.

Çanakkale Köprüsü araç geçiş garantisi kaç?

Çanakkale Köprüsü'nde günlük kaç araç geçiş garantisi olduğu merak edilmeye başlandı. Sözcü'de yer alan habere göre; Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi.

Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart 2022'de açılışı yapılan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin otomobiller için 200 TL olacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağını da belirtti.

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