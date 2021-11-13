Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi yoksa ücretli mi? Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru gelinirken bölgede yaşayanlar köprünün bir an önce açılmasını bekliyor. Çanakkale üzerinden Asya ile Avrupa kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan Çanakkale Köprüsü'nün otomobil geçiş ücretinin ne kadar olacağı da tartışılıyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar gelmişti. İşte Çanakkale Köprüsü ücreti...

Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi yoksa ücretli mi? Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru gelinirken bölgede yaşayanlar köprünün bir an önce açılmasını bekliyor. Çanakkale üzerinden Asya ile Avrupa kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan Çanakkale Köprüsü'nün otomobil geçiş ücretinin ne kadar olacağı da tartışılıyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar gelmişti. İşte Çanakkale Köprüsü ücreti...

Smgelerin köprüsü olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale Köprüsü inşaat çalışmalarında bir viraj daha geride kalmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor. Tören 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek ve Çanakkale Köprüsü'nde yeni bir döneme geçilecek. Bölge halkının ulaşımını ve ekonomisini doğrudan etkileyen Çanakkale Köprüsü'nin açılışı için geri sayıma başlandı. Bölge halkı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ücretli olup olmayacağımı merak ediyor. Peki Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine dair önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu açıklamasında şunları söyledi: , “Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak” dedi.

Güncel euro kuruna göre hesapladığımız zaman geçiş ücretinin 170 lira seviyesinde olması bekleniyor.

915 Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?

Çanakkale Köprüsü diğer köprüler gibi ücretli olacak. Ancak bayram günleri gibi önemli günlerde geçişler ücretsiz yada indirimli olabilir.

Son tabliyeler yerleştirilecek

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli`nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi. Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017`de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılacağı törenle bugün yapılması planlandı.

Bölgede ev fiyatları uçtu

Çanakkale Köprüsü inşaatının başlamasından bu yana bölgee ev ve arsa fiyatları adeta uçuşa geçti. Bölgenin bir cazibe merkezi olması beklenirken yatırımcıların da bölgeye ilgisi oldukça büyük. Ççnakkale ve bölge ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak olan Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı Marmara'da kesintisiz ulaşımı sağlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.