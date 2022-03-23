Çanakkale Köprüsü bedava mı? Çanakkale Köprüsü bedava geçiş bitti mi? Çanakkale Köprüsü ücretsiz son gün ne zaman? Türkiye'nin Çanakkale üzerinden Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ilk köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart 2022'de gerçekleşmişti. Köprünün açılışında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü geçiş ücretlerinin 200 TL olduğunu ve köprüden bir hata boyunca ücretsiz geçileceğini duyurmuştu. Çanakkale Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar da köprüden geçişlerin hangi güne kadar ücretsiz olduğunu merak ediyor.

Çanakkale Köprüsü bedava mı? Çanakkale Köprüsü bedava geçiş bitti mi? Çanakkale Köprüsü ücretsiz son gün ne zaman? Türkiye'nin Çanakkale üzerinden Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ilk köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart 2022'de gerçekleşmişti. Köprünün açılışında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü geçiş ücretlerinin 200 TL olduğunu ve köprüden bir hata boyunca ücretsiz geçileceğini duyurmuştu. Çanakkale Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar da köprüden geçişlerin hangi güne kadar ücretsiz olduğunu merak ediyor.

Türkiye'nin önemli projelerinden biri daha açıldı. 18 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve simgelerin köprüsü olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde gerçekleşti. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların merak ettiği köprü geçiş ücretlerini açıkladı. Erdoğan ayrıca köprünün bir hafta boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Çanakkale Köprüsü bedava mı?

Çanakkale Köprüsü'nden araç geçişleri 18 Mart'ta başladı. Araç geçişlerinin bir hafta boyunca ücretsiz olacağı müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Burada otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? Ancak buradan feribotların geçiş ücretlerini biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi 1 hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 lira. Çünkü biliyorsunuz yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz." diye konuştu.

Çanakkale Köprüsü bedava geçiş bitti mi?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti. Çanakkale Köprüsü geçişleri 18 Mart Cuma günü resmi olarak başladı. Bir hafta olan ücretsiz geçişlerin 24 Mart'ta sona ermesi bekleniyor. Ancak köprü geçişlerine dair bilgileri daha önce alarak yola çıkmakta fayda var.

Çanakkale Köprüsü ücretsiz son gün ne zaman?

Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçişler 1 hafta olacak. Köprü ücretsiz geçişler 18 Mart'tan bir hafta sonra bitecek.