Çamlıca Kulesi'nde yapılan rutin çalışmalarda vinçten düşen parçalar kulenin dış cephesinde büyük hasara neden oldu. Yapılan açıklamada kuledeki hasar giderilinceye kadar kulenin kapalı olacağı bildirildi. Çamlıca Kulesi kapalı mı? Ne zaman açılacak? Çamlıca Kulesi neden kapalı? soruları ise pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Çamlıca Kulesi'nde yapılan rutin çalışmalarda vinçten düşen parçalar kulenin dış cephesinde büyük hasara neden oldu. Yapılan açıklamada kuledeki hasar giderilinceye kadar kulenin kapalı olacağı bildirildi. Çamlıca Kulesi kapalı mı? Ne zaman açılacak? Çamlıca Kulesi neden kapalı? soruları ise pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

İstanbul Üsküdar'da bulunan ve İstanbul'un anten vericilerin bir araya toplandığı Çamlıca Kulesi'nde kaza meydana geldi. Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde rutin bakım çalışmaları yapıldığı sırada vinçten düşen parçalar kulenin ddış zeminine zarar verdi. Kulenin dış zemininde büyük hasar meydana geldi. Olay sonrası yapılan açıklamada "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir" denildi.

Çamlıca Kulesi kapalı mı?

Yaşanan kazanın ardından Çamlıca Kulesi'nin kapatıldığı açıklandı. Açıklamada, "Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Çamlıca Kulesi neden kapalı?

Dış cephesinde meydana gelen hasar nedeniyle Çamlıca Kulesi ziyaretç girilşerine kapatıldı.

Ne zaman açılacak?

Çamlıca Kulesi'nin dış cephede oluşan yüzeysel hasar giderilene kadar Çamlıca Kulesi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek.