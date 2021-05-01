Tam kapanma döneminde vatandaşlar kısıtlamalardan muaf olduğunu belirten belge ile yani çalışma izin belgesi ile işe gidip gelebilecekler. Tam kapanmada vatandaşlar çalışma izin belgesini e-devlet üzerinden alabilecek. Peki çalışma izin belgesini herkes alabilir mi? Çalışma izin belgesini kimler alabilir? Görev belgesi (çalışma izin belgesi) almak isteyenler e-devletin kilitlenmesine neden oldu.

Tam kapanma döneminde vatandaşlar kısıtlamalardan muaf olduğunu belirten belge ile yani çalışma izin belgesi ile işe gidip gelebilecekler. Tam kapanmada vatandaşlar çalışma izin belgesini e-devlet üzerinden alabilecek. Peki çalışma izin belgesini herkes alabilir mi? Çalışma izin belgesini kimler alabilir? Görev belgesi (çalışma izin belgesi) almak isteyenler e-devletin kilitlenmesine neden oldu.

19 günlük tam kapanma döneminde sokapa çıkma yasağından muaf olanlar ve işlerini gidip gelmeye devam edecek olan vatandaşlardan bu durumu belgelemeleri isteniyor. Bu durumdaki vatandaşlar çalışma izin belgesi ile işe gidebilecek. Çalışma izin belgesi e-devlet üzerinden yapılıyor. E-devlet üzerinde büyük bir yoğunluk yaşandı ve sistem kilitlendi. Çalışma izin belgesi almak isteyen vatandaşlar da Çalışma izin belgesini herkes alabilir mi? Çalışma izin belgesini kimler alabilir? gibi soruları sormaya başladı.

Çalışma izin belgesini herkes alabilir mi?

Çalışma izin belgesi İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen istisna grupları içinde yer alan kişiler alabilir. Yani tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olanlar, Ayrıca tam kapanma döneminde işlerine devam etmek zorunda olanlar çalışma izin belgesi alabilir.

Çalışma izin belgesini kimler alabilir?

Tam kapanam döneminde uygulanan kısıtlamaların dışında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla vatandaşlar çalışma izin belgesi sayesinde işlerine gidebilecek. Eğer e-Devlet üzerinden yazı alınamadıysa iş yerinden bir belge alınabilecek.

Şu ana kadar 691 bin 890 kişi çalışma izin belgesi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çalışma izin belgesi alan kişilerin sayısını açıkladı. Soylu "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı." dedi.

Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numarası girilerek, çıktı almak yeterli olacak. Çıktı alınamaması durumunda çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

Çalışma izin belgesi almak için tıklayınız!

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Ardından e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Çalışma izin belgesi bulunan vatandaşlar kısıtlamaların olduğu günlerde de iş yerlerine giderken bir sorun ile karşılaşmıyor ve bu vatandaşlara adli/idari para cezası uygulanmıyor. İş yerine gidecek vatandaşların bu süreçte e-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaları gerekiyor. 20 yaş altı çalışma izin belgesi e-Devlet'ten temin edilebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.