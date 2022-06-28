DEV indirim! Mazota indirim mi yapıldı? 28 Haziran Mazota (motorin) indirim mi geldi? Artan döviz fiyatları ve uluslararası piyasada brent petrolde yaşanan artış nedeniyle ülkemizde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son gelen zamlardan sonra mazotun litresi 30 TL'ye dayandı. Gelen son bilgilere göre mazota dev bir indirim geliyor. 28 Haziran Salı'yı 29 Haziran Çarşamba'ya bağlayan gece motorine 2.5 TL indirim bekleniyor.

DEV indirim! Mazota indirim mi yapıldı? 28 Haziran Mazota (motorin) indirim mi geldi? Artan döviz fiyatları ve uluslararası piyasada brent petrolde yaşanan artış nedeniyle ülkemizde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son gelen zamlardan sonra mazotun litresi 30 TL'ye dayandı. Gelen son bilgilere göre mazota dev bir indirim geliyor. 28 Haziran Salı'yı 29 Haziran Çarşamba'ya bağlayan gece motorine 2.5 TL indirim bekleniyor.

Uluslararası arenada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan gerginlik hali petrol piyasasını derinden etkiledi. Brent petrolde yaşanan fiyat artışı ve Rus enerji ürünlerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle küresel alanda petrol piyasasında büyük bir kriz yaşandı. Yaşanan krizi nedneiyle pek çok ülkede akaryakıt fiyatları katlanarak arttı. Ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar geldi. Ancak son gelen bilgiye göre bu kez mazota büyük bir indirim geliyor.

Mazota indirim mi yapıldı?

Dizel araç sahipleri mazot litre fiyatının 30 TL'ye çıkmasıyla araçlarını hareket ettiremez hale geldi. Araç sahipleri neredeyse her gün akaryakıtta zam ve indirim gelişmelerini yakından takip ediyor. Son dakika gelişmesine göre mazota 28 Haziran gece yarısından itibaren büyük bir indirim gelecek.

28 Haziran Mazota (motorin) indirim mi geldi?

28 Haziran gecesi (29 Haziran) geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.

28 Haziran benzine indirim var mı?

Benzin grubunda şimdilik bir indirim görülmüyor ancak döviz kurunda yaşanan düşüş devam ederse benzine de indirim gelmesi muhtemel.

Mazot fiyatları (güncel)

İstanbul / Avrupa 29,94 TL

İstanbul / Anadolu 29,96 TL

Ankara 30,05 TL

Antalya 30,19 TL

İzmir 30,06 TL

Brent petrol ne kadar? 28 Haziran

Piyasalar küresel arz daralması endişesiyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. ABD ham petrolü yeniden 111 doların üzerine çıktı, brent petrol ise 116 doların üzerini gördü. .