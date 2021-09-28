Bursluluk sınavı sonucu sorgulama ekranı | 2021 Bursluluk sınavı sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? Eğitimlerini burs alarak daha rahat devam ettirmek isteyen milyonlarca öğrenci İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. 5 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 28 Eylül'de MEB tarafından açıklanacağı duyuruldu. Beklenen gün geldi çattı. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek isteyen binlerce öğrenci Bursluluk sınavı sonucu sorgulaması nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranına tıklayarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

Bursluluk sınavı sonucu sorgulama ekranı | 2021 Bursluluk sınavı sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? Eğitimlerini burs alarak daha rahat devam ettirmek isteyen milyonlarca öğrenci İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. 5 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 28 Eylül'de MEB tarafından açıklanacağı duyuruldu. Beklenen gün geldi çattı. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek isteyen binlerce öğrenci Bursluluk sınavı sonucu sorgulaması nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranına tıklayarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

Burs alarak eğitimlerini maddi yönden daha rahat devma ettirmek isteyen yüz binlerce öğrenci 2021 yılında yapılan İOKBS bursluluk sınavına katıldı. Öğrenciler ve veiler 5 Eylül'de yapılan sınavın sonuçlarını merakla bekliyordu. Beklenen gün geldi. MEB bursluluk sınav sonucunu 28 Eylül'de açıklayacağını duyurmuştu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS sınav sonuçları için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

2021 Bursluluk sınavı sonucu nasıl ve nerende öğrenilir?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül'de çıklanacak. Sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS burs kontenjanı

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

İOKBS nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS) olan bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.