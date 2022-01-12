Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil edilir mi? Bursa'da kar yağışı kendisini gösterdi. Kentte kar yağışının başlamasıyla öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışında çocuklarını okula gönderirken endişelenen aileler Bursa'da yarın okul var mı? sorusunu sıkça soruyor.

Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı haftalar öncesinden başlamıştı ancak bu kez kar yağışı kent merkezinde yaşanacak. Bursa'da kar yağışı kendisini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte öğrenciler Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil edilir mi? sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Kentte kar yağışının başlamasıyla öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışında çocuklarını okula gönderirken endişelenen aileler Bursa'da yarın okul var mı? sorusunu sıkça soruyor.

Bursa'da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da yaşayanlar, özellikle öğrenciler okulların durumu merak ediyor. Bursa'da okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bursa'da kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir.

Bursa 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil edilir mi?

Bursa ve Balıkesir'de kar tatili kararını valilikler veriyor. Kar tatili ile ilgili son gelişmelei Valiliklerin duyurularını takip ederek öğrenebilisiniz. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir.

Bursa 13 Ocak Perşembe hava durumu

Bursa'da 13 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları sıfırın altına düşüyor. Kent genelinde kar yağışı etkisini gösterecek. İşte Bursa 13 Ocak hava dıurumu tahmini...

Bursa hakkında

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri. 2021 itibarıyla 3.139.744 nüfusa sahiptir. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır.

Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa'da en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihî eserlerin bulunmasının sebebi ise, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasıdır. Bursa alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve çarşısıyla bölgede öne çıkar. Ayrıca Bursa Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. Türkiye'nin en önemli birkaç sanayi kentinden biridir. Şehir İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştirmektedir. Şehrin futbol takımı Bursaspor 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonudur.

Bursa, sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezidir. CNN International tarafından Türkiye'nin Detroit'i yakıştırması yapılmıştır. Tofaş-Fiat, Renault, Bosch, Peugeot, Karsan Otomotiv, binek otomobil ve ticari araçlar ile Cobra Güleryüz otobüs fabrikaları Bursa'da bulunmaktadır. Bursa'nın otomotiv sanayinin Türkiye'de merkezi olmasından dolayı kurulan Bursa Otomobil Müzesi yine bu şehirde bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.