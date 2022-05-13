Bursa CHP mitingi iptal mi oldu? CHP Bursa mitingi ne zaman yapılacak? Miting ertelendi mi? CHP 21 Mayıs'ta miting var mı?

Bursa CHP mitingi iptal mi oldu? CHP 21 Mayıs'ta miting var mı? CHP Bursa mitingi ne zaman yapılacak? Miting ertelendi mi? Bursa'da daha önce 21 Mayıs'ta CHP miting yapacağını duyurmuştu. Ancak CHP'de Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanması mitingin İstanbul'a alınacağı açıklandı. Bursa'da planlanan 'Milletin Sesi' mitinginin ne zaman yapılacağı partililer tarafından araştırılmaya başlandı.

Bursa CHP mitingi iptal mi oldu? CHP 21 Mayıs'ta miting var mı? CHP Bursa mitingi ne zaman yapılacak? Miting ertelendi mi? Bursa'da daha önce 21 Mayıs'ta CHP miting yapacağını duyurmuştu. Ancak CHP'de Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanması mitingin İstanbul'a alınacağı açıklandı. Bursa'da planlanan "Milletin Sesi" mitinginin ne zaman yapılacağı partililer tarafından araştırılmaya başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da Milletin Sesi mitinginin yapılacağını açıklamıştı. Ramazan ayı nedneiyle ara verilen mitinglerin Ramazan sonrasında devam edeceği belirtilmişti. CHP Genel Merkezi yaklaşık 10 gün önce Bursa il başkanlığını arayarak miting bilgisini paylaştı. Bunun üzerin il başkanlığı kentin milletvekilleri il başkanı, ilçe başkanları toplantı yaptı ve 21 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00 tarihi kararlaştırılmıştı.

Bursa CHP mitingi iptal mi oldu?

Ancak alınan son karar ile bu miting iptal edildi. Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının bir kısmının onanması ve hakkında siyaset yasağı getirilmesi nedeniyle Bursa'da düzenlenmesi planlanan miting İstanbul'a alındı.

CHP Bursa Mitingi ertelendi mi?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada Bursa mitinginin İstanbul'a alındığını duyurdu. Milletin Sesi mitinginin Bursa'da yapılıp yapılmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Milletin sesi mitinglerinin her ay farklı bir şehirde yapılması planlanıyor.

Bursa mitingi İstanbul'a alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay kararı sonrası siyasi yasak getirilen Kaftancıoğlu'na destek için CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na destek için mitingini Bursa'dan İstanbul'a aldığını söyledi.