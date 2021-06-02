Burhan Şeşen kimdir? Sanatçı Burhan Şeşen nereli? Burhan Şeşen şarkıları hangileri?

Burhan Şeşen kimdir? İyi Parti grup toplantısında Meral Akşener'den sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan Burhan Şeşen'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Şeşen konuşmasında pandemi döneminde sanatçıların çok zor durumda kaldığından bahsetti ve hükümetten gerekli adımları atmasını talep etti. Peki Sanatçı Burhan Şeşen nereli? Burhan Şeşen kaç yaşında? Burhan Şeşen şarkıları hangileri? İşte Burhan Şeşen'in hayatı ve biyografisi...

Burhan Şeşen kimdir? İyi Parti grup toplantısında Meral Akşener'den sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan Burhan Şeşen'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Şeşen konuşmasında pandemi döneminde sanatçıların çok zor durumda kaldığından bahsetti ve hükümetten gerekli adımları atmasını talep etti. Peki Sanatçı Burhan Şeşen nereli? Burhan Şeşen kaç yaşında? Burhan Şeşen şarkıları hangileri? İşte Burhan Şeşen'in hayatı ve biyografisi...

Sanatçı Burhan Şeşen, pandemi koşullarının sanatçıların ve müzisyenleri nasıl etkilediğini ve yeni kademeli normalleşme kararlarında müzisyenlerin dikkate alınmamasına yönelik tepkilerini İyi Parti grup toplantısında anlattı. İyi Parti grup toplantısında Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı MÜYORBİR Başkanı ve Grup Gündoğarken'in kurucusu Burhan Şeşen, "100 binlerce sektör çalışanı ve bakmak zorunda olduğumuz ailelerimizle resmen yaşam mücadelesi veriyoruz" diyerek taleplerini dile getirdi. Şeşen konuşmasında "Tiyatrocu ve sinemacı arkadaşlarımız acil önlem paketlerinde yer aldılar ama bizler devlet babanın üvey evlatları gibi görüldük. En başından beri devletten beklentimiz; diğer iş kollarında uygulanan kademeli normalleşmenin bizim sektörümüze de uygulanmasıydı" diye konuştu.

Burhan Şeşen kimdir?

27 Mart 1959'da Eskişehir'de doğdu. İlkokulun birinci sınıfını Diyarbakır'da okudu. Askeri pilot olan babasının Ankara'ya atanması nedeniyle ilk ve ortaokulu Ankara Bahçelievler ilk ve ortaokulu'nda okuyup bitirdi. İlkokul dışında başarısız bir öğrenci olduğunu söyler. Babasının müzik merakı ve annesinin güzel sesi sayesinde müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

Kendi sözleriyle Cem Karaca, Barış Manço, Neşe Karaböcek, Hakkı Bulut, Selda, Fikret Kızılok dinleyerek büyüdü. Ortaokul sıralarında Pink Floyd, Cat Stevens ve Bülent Ortaçgil ile tanıştı; onların müzikleriyle hayatı değişti.

Liseye Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde başladı. Yine başarısız bir eğitim dönemi geçirince bu ruh haliyle müziğe biraz daha sıkı sarıldı. İlk aşk, ilk şarkılarını ortaya çıkardı. Babası THY'ye geçince Ankara'dan İstanbul Bakırköy'e taşındılar. İstanbul'da bol bol platonik aşk vardı. Ağabeyi ile de ayrı idi, zira Ankara'da ODTÜ'de öğrenci idi.

Burhan Şeşen de İstanbul'a uyum sağlamakla meşgul idi. Neyse ki müzik ve babasın yurt dışından getirdiği plaklar onu oyalıyordu. O yıllarda ‘sorumluluk' uygulaması olduğu için okula sadece ders saatlerinde gidiyordu ve böylece daha çok albüm dinleyebiliyordu. Kendisini müziğe ve spora veriyordu. Okulun futbol ve voleybol takımlarında, amatör kümede de Vefa Kulübü'nün futbol takımında sporculuğunu sürdürüyordu.

Pendik Lisesi'ndeki kısa bir dönemden sonra -sporculuğunun da katkısıyla- 50. Yıl Yeşilköy Lisesi'ne kabul edildi. O zamanki Ses Dergisi'nin açtığı müzik yarışmalarında da başarılı oldu. 1976 yılında liseden mezun oldu.

1983 yılında ilk kez Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde Grup Gündoğarken Günd adını konsere gelen 30-40 kişiye duyuruyorlardı. O konseri izleyen Levent Kırca gruba “Kadıncıklar” isimli oyunun müziklerini hazırlattı. Oyunda hem şarkılarını icra ediyor hem de ufak tefek roller canlandırıyorlardı. Bu oyun o senenin önemli tiyatro ödüllerini aldı.

Ülfet, Nilgün, Işıl isimli üç hayranları evde doldurdukları bir kaseti Bodrum Mavi'nin sahibi Haluk'a dinletince beğenmesi üzerine o sene bütün yaz Mavi'de çaldılar. Kendi şarkıları dışında Zülfü Livaneli'nin şarkılarını da yorumladılar. Şarkılarının bu değişik yorumunu beğenen Zülfü Livaneli grubu Günay Tuncel'e önerince Ece Bar'ın sahibi Ece Aksoy'a önerir. Patroniçe Ece onay verince 1985 senesini Ece Bar'da geçirler.

Aynı yıl Ferhan Şensoy ve Hümeyra ile birlikte “İçinden Tramvay Geçen Şarkı” isimli müzikli oyunda yer alırlar.

1986 yılında ilk albümleri “Bir Yaz Daha Bitiyor” dinleyicisiyle buluşur.

1988 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'nde “Resimler (Resimler)” isimli besteleriyle finale kadar gelebilmiş ancak

dereceye giremediler.

Ardından 1988'de “Yaz Bulutları”, 1989'da “Bir Günlük Aşk”, albümleri çıkarttılar. Burhan Şeşen 1990 Yılında Söz Mü Babacığım? adlı şarkıyla Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması ve Festivali'ne de katıldı. Grup, 1993'te de “Ankara'dan Abim Geldi” albümü; kısa bir ayrılıktan sonra 1998'de “Mest Of Gündoğarken”, 1999'da “Gündoğarken 1999” ve 2000'de “Istanbul-Atina-Istanbul” albümleri peşpeşe çıkarttılar.

Burhan Şeşen, grup çalışmaları yanı sıra 1996 yılında “Bir Düş Gördüm” isimli solo albümünü çıkardı, iki sene radyoculuk; çeşitli reklam, tanıtım, dizi film müzikleri ve beş senedir kesintisiz devam eden “Yorumsuz” ile özdeşleşen televizyonculuk.... Ayrıca yine Güneş Gazetesi'nde haftalık müzik yazıları çıkmaktadır. 2004'te “Bütün Çocuklarım” isimli dizi filmde rol aldı.

Cam ve Takı sanatçısı Dilara ile evli olan Burhan Şeşen'in Serhan isminde bir oğlu, ilkokula 2004'te başlayan Dilhan isimli kızı oldu. Burhan Şeşen, oğlu Serhan Şeşen'i, ileri derece menenjit olması ve beyninde apse oluşması ardından yatırıldığı hastanede 26 yaşında 4 Aralık 2008'de kalp durması sonucu kaybetti. Kaynak: turkpopmuzik.net

Grup Gündoğarken nedir?

Grup Gündoğarken, kendine has müzik tarzıyla ünlenen Türk müzik grubudur. İlhan, Burhan ve Gökhan Şeşen tarafından 1982 yılında kuruldu. 1983 yılında Levent Kırca Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kadıncıklar" adlı müzikli oyunun müziklerini yaparak ve sahnede icra ederek profesyonel müzik hayatına başladı. Grubun kurucularından İlhan Şeşen'in solo çalışmalarına ağırlık vermesiyle kısmen dağılan grubun bu adla yaptığı etkinlikler azalmıştır.

Grup Gündoğarken albümleri

Bir Yaz Daha Bitiyor (18 Mayıs 1986)

Aklına Bir Şey Gelmesin

Bir Yaz Daha Bitiyor (Yayınlanma: 22 Mayıs 1986)

Sen Benim Şarkılarımsın (D & E) (Yayınlanma: 14 Temmuz 1986)

Dert Olur

İstanbul

Sarmaş Dolaş (Yayınlanma: 6 Ekim 1986)

Tek Başına

Sevgini Bırak

Kimi Zaman

Mustafa (Yayınlanma: 9 Şubat 1987)

Gündoğarken

Yaz Bulutları (15 Aralık 1988)

Yaz Bulutları (Yayınlanma: 19 Aralık 1988)

Bodrum 1972 (Yayınlanma: 18 Şubat 1989)

Ver Elini

Sensizlikti Yaşadığım

Yıldızlar Da İsterim (Yayınlanma: 16 Mayıs 1989)

Bodrum 1972 (Reprise)

Resimler Resimler

Amiral Battı (Yayınlanma: 15 Eylül 1989)

Sevinçle Uyan

Kafeye Diskoya

Bir Sevda

Bisiklet

Bir Günlük Aşk (4 Nisan 1990)

Bahar Oldum (Yayınlanma: 8 Nisan 1990)

Hayallerimi Bırak (Yayınlanma: 10 Haziran 1990)

Güneş Buluta Girdi

Anlatamam

Bir Günlük Aşk

Her Şeye Rağmen

Yol Aldım Sevdalardan (Yayınlanma: 13 Eylül 1990)

Dön Artık

Nereye ?

Gel İstersen

Ne Güzel Olurdu ?

Yöneliş

Ankara'dan Abim Geldi (27 Mart 1993)

Gibi Gibiyim (Yayınlanma: 31 Mart 1993)

Aşık Oluyorum

Beni Aldatma (Yayınlanma: 28 Mayıs 1993)

Her Şey Bir Süre

Hep Bir Sonraya

Ankara'dan Abim Geldi (Aslı Van Papurisi) (Yayınlanma: 24 Auğustos 1993)

Aşka Doğru

Esti Yorgun Gönlüm

Soran Bulunmaz

Tükendi Yollar

Sormadan Gel

Darılmak Olmaz

Olacak O Kadar (Yayınlanma: 19 Aralık 1993)

Mest Of Gündoğarken (1998)

Yaz Bulutları (1988, Yaz Bulutları)

Hayallerimi Bırak (1990, Bir Günlük Aşk)

Gibi Gibiyim (1993, Ankara'dan Abim Geldi)

Rüzgâr

Yol Aldım Sevdalardan (1990, Bir Günlük Aşk)

Bir Yaz Daha Bitiyor (1986, Bir Yaz Daha Bitiyor)

Ankara'dan Abim Geldi (1993, Ankara'dan Abim Geldi)

Beni Aldatma (1993, Ankara'dan Abim Geldi)

Yıldızlar Da İsterim (1988, Yaz Bulutları)

Sarmaş Dolaş (1986, Bir Yaz Daha Bitiyor)

Bahar Oldum (1990, Bir Günlük Aşk)

Sen Benim Şarkılarımsın (1986, Bir Yaz Daha Bitiyor)

Amiral Battı (1988, Yaz Bulutları)

Bodrum 1972 (1988, Yaz Bulutları)

Gündoğarken 1999 (1999)

Nafile Dünya

Bülbülün Ahıyım

Sensiz Olmaz

Kim Korkar Hain Aşktan ?

Penceremde Yağmurlar

Uyuyakalmışım

Aşka Sözüm Yok

Her Şey Bahane

Değiştim Olsa

Oynak Yarim

Yağmur Ol Kızım

Bi Türkü (Anonim)

Tozduman

Tombalak Tomurcuk

İstanbul Atina İstanbul (2000)

Keman Taksimi

Ağlıyor İstanbul

Ellerimde Çiçekler

Bağlar

Yanıma Gel

Bin Defa Dedim

Sıcaklardandır

Aşk İçin

Temenni

Üç Otuzluk Aşk

Gördüğüme Sevindim

Pişmanım

Mucize

Di Gel Yanıma

İstanbul-Atina-İstanbul

Hayat Bu (2008)

Düş Gibi Bir Şey

Elimde Olsaydı

Hayat Bu

Yanılmaz Mıyım ?

Kuzguncuk

Yanında Olsam

Senin Gibi Bakmadı

Sevaplarım

Hadi Git

Gündoğarken

Özlemişim (2017)

Ah be Hayat

Olamadim

Ask bu sana benzer

Gitmesini Bilmeli

Gereksiz

Ozlemisim

Geriye Kalan

Yanildim

Guzel Gunler Bitti Sanma

Aman Aman

Ben Gelinceye Kadar Bekle

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.