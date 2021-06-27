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Burdur'da patpat kazası: 2 ölü bir yaralı

Burdur'da patpat kazası: 2 ölü bir yaralı

Burdur'da 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu baba ile iki kızından biri öldü, diğeri yaralı kurtuldu.

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27.06.2021 08:38:17
Burdur'da patpat kazası: 2 ölü bir yaralı

Burdur'da "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu baba ile iki kızından biri öldü, diğeri yaralı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Uca'nın (47) iki kızıyla bindiği tarım aracı "patpat", Kışla Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, aracın altında kalan Uca ve kızı Gülsüm'ün (23) öldüğünü belirledi. Uca'nın araçtaki diğer kızı Zeynep (12) ise yaralı bulundu.

Yarasının hafif olduğu anlaşılan Zeynep Uca, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ahmet ile Gülsüm Uca'nın cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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