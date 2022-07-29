Burcu Denizer kimdir? Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Burcu Denizer mi? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre Kaan Urgancıoğlu uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Oymak'tan ayrıldı. İddiaya göre Kaan Urgancıoğlu'nun Burcu Deniz ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Burcu Deniz'in kim olduğu ve Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu genç oyuncunun hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Burcu Denizer kimdir? Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Burcu Denizer mi? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre Kaan Urgancıoğlu uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Oymak'tan ayrıldı. İddiaya göre Kaan Urgancıoğlu'nun Burcu Deniz ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Burcu Deniz'in kim olduğu ve Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu genç oyuncunun hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun adı son günlerde özel hayatı ile gündeme geliyor. Kaan Urgancıoğlu ile kız arkadaşı mütevazi bir mıotosikletle tur atarken görüntülendi. Ancak görüntülerdeki kişinin Zeynep Oymak değil Burcu Denizer olduğu iddia edildi. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ileri sürülen oyuncu, sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

Burcu Denizer kimdir?

Burcu Denizer ile Kaan Urgancıoğlu'nun sevgili olduğu iddiaları bir süredir magazin gündeminde yer ediniyor ve Burcu Denizer'in kim olduğu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Burcu Denizer'in hauatı ve biyografisi...

Burcu Denizer gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yöneticisirdir. İstanbul'un en lüks mekanalrından birini kuran Burcu Denizer bu restoran ve kafeleri yönetiyor.

Burcu Denizer Tarsus Amarikan Lisesi'ni bitirdi. Ardından ABD'ye giderek işletme eğitimi aldı.

Diplomasını aldıktan sonra ülkeye dönen Burcu Denizer restoran ve kafe işletmeciliğine başladı.

Aileden işletmeci olan Burcu Denizer'in dedesi İstanbul'un en eski ve ünlü et lokantalarından Gelik'in kurucusudur.

Annesi Cihangir'in en eski kafelerinden Smyrna'nın dayısı ise Susam'ın işletmecisi.

Burcu Denizer özgür bir ruha sahiptir. Dünyayı gezmeyi amaçlayan Burcu Denizer Hindistan'ı motorla dolaşmıştır. İspanyolca öğrenmek için İspanya'ya gitmiş, Fas'ı gezmiştir.

Bir dönem Cihangir'de butiği de olan Denizer daha sonra Cihangir'in ünlü kafesi Kiki'yi kurdu.