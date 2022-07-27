Zeynep Oymak kimdir? Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi kim? Zeynep Oymak hangi dizide ve filmde oynadı?
Zeynep Oymak kimdir? Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi kim? Zeynep Oymak hangi dizide ve filmde oynadı? Kanal D'nin sevilen dizilerinden Yargı'da Ilgaz karakterini canlandıran başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun uzun süredir genç oyuncu Zeynep Oymak ile birlikte olduğu öğrenildi. Son zamanların aranan oyuncularından olan Zeynep Oymak'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte pek çok dizi ve filmde rol alan Zeynep Oymak'ın hayatı ve biyografisi...
2022-07-27 11:52:27
Zeynep Oymak son zamanların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen pek çok dizi ve filmde rol alan Zeynep Oymak yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Zeynep Oymak kimdir?
28 Ağustos 1991 tarihinde dünyaya gelen Zeynep Oymak dizi ve film oyuncusudur.
Zeynep Oymak oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı ve kariyerini de bu anlamda şekillendirdi.
Oyunculuk eğitimleri alan Zeynep Oymak Saim Güveloğlu ile Oyunculuk Eğitimi, Deniz Erdem ile Temel Oyunculuk Susan Batson Workshop, Week Long Jamboree Eric & Susana Morris Workshop, Atelier Juliette Moltes Stewen Ditmeyer Workshop, Şahika Tekand Studio Oyuncuları, Istituto Marangoni Paris Fashion Styling gibi kişi ve kurumlardan oyunculuk eğitimi aldı.
Zeynep Oymak adını 2015 yılında rol aldığı Kiralık Aşk dizisi ile duyurdu. Ardından 4N1K adlı sinema filminde rol aldı.
Zeynep Oymak yurt dışında da oyunculuk eğitimi almıştır.
Zeynep Oymak dizi ve filmleri
Dirlik Düzenlik 2019 Sinema Filmi
4N1K 2017 Sinema Filmi
Söz 2017 TV Dizisi
Kiralık Aşk 2015 TV Dizisi
Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi kim?
Kaan Urgancıoğlu ile Zeynep Oymak'ın yıllardır birlikte olduğu ve evlilik planları yaptıkları biliniyor.
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