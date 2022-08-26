Burak Gamze'ye ne dedi? Burak Kaya ne söyledi? Hakaret mi etti, küfür mü etti? Burak-Gamze olayı nedir? TV8'de yayınlanan MasterChef'in son bölümüne Burak ile Gamze'nin tartışması damga vurdu. Kırmızı takımın kazandığı dokunulmazlık yarışından sonra Burak'ın adını yazan Gamze kendisine hakaret edildiğini ifade etti. Burak Kaya ise Gamze'nin kendisinden özür dilemesini istedi. Burak Kaya'nın Gamze hakkında ne söylediği ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Burak Gamze'ye ne dedi? Burak Kaya ne söyledi? Hakaret mi etti, küfür mü etti? Burak-Gamze olayı nedir? TV8'de yayınlanan MasterChef'in son bölümüne Burak ile Gamze'nin tartışması damga vurdu. Kırmızı takımın kazandığı dokunulmazlık yarışından sonra Burak'ın adını yazan Gamze kendisine hakaret edildiğini ifade etti. Burak Kaya ise Gamze'nin kendisinden özür dilemesini istedi. Burak Kaya'nın Gamze hakkında ne söylediği ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

MasterChef'te 25 Ağustos'ta yayınlanan 51. bölüme Burak ile Gamze gerilimi damgasını vurdu. Daha önceki oyunlarda Gamze'nin kendisini ispiyonladığını söyleyen Burak kendisinden özür beklediğini dile getirdi. Gamze de Burak tarafından kendisine hakaret edildiğini dile getirdi.

25 Ağustos'ta yayınlanan MasterChef yarışmasında bu kez kırmızı takım dokunulmazlığı aldı. Yarışmanın sonunda eleme adayı için potaya gönderilecek ismin belirlenmesi sırasında Burak ile Gamze tartışması çıktı.

Burak Gamze'ye ne dedi?

Burak Kaya Gamze hakkında "Çakal" ifadesini kullandığını itiraf etti. Bu açıklama sonunda Somer Şef "öyle bir laf kullanamazsın" dedi. Mehmet Şef'te Burak'ın Gamze'den özür dilemesini söyledi.

Hakaret mi etti, küfür mü etti?

Burak Kaya'nın Gamze'ye ne dediği merak ediliyordu. Burak'ın Gamze'ye küfür etmediği ancak hakaret içeren kelimeler kullandığı öğrenildi.

Burak-Gamze olayı nedir?

Burak ile Gamze MasterChef'in 51. bölümünde ispiyonlama yüzünden çıkan tartışmada hararetli şekilde tartıştı. Şefler Burak Kaya'nın Gamze'ye söylediği kelimeyi inceledikten sonra Burak'ın Gamze'den özür dilemesini istedi.