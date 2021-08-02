Bülent Uslu kimdir? Bülent Uslu nereli, kaç yaşında? Yaptığı yorumlarlar dikkatleri üzerine çeken Bülent Uslu'nun kim olduğu internette araştırılıyor. Beşiktaş Kongre üyesi olan Bülent Uslu 5 Eylül 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Başak burcu olan Bülent Uslu evli ve 3 çocuk babasıdır. İşte Bülent Uslu'nun hayatı ve biyografisi...

Beşiktaş taraftarlarının sevdiği isimi Bülent Uslu sosyal medyadan ve televizyon kanallarından yaptığı açıklamalar ile adından sıkça söz ettiriyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Bülent Uslu'nun kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. İşte Bülent Uslu kimdir, nereli ve kaş yaşındasorularının yanıtı...

Bülent Uslu kimdir?

Bülent Uslu 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Bülent Uslu 2 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür.

Bülent Uslu Ataköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Marmara Üniversite Ekonometri bölümünde devam etti.

Bülent Uslu'nun babasınının mesleği öğretmenlikti.

Bülent Uslu daha sonra Aydın Üniversitesi'nde İşletme Yöneticiliği yüksek lisansının tamamladı.

2019 senesinde Beşiktaş Kongre üyesi olan Bülent Uslu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bülent Uslu 1999 senesinde kurulan aile şirketini halen kurucu ortaklarından birisi olarak görevine sürdürmektedir.

Başak burcu olan Bülent Uslu 183 cm boyunda ve 85 kilodur.

Bülent Uslu'dan averajlı şampiyonluk yorumu

Bülent Uslu sosyal medya platformundan yaptığı açıklama ile Galatasaray'a yüklendi. Uslu'nun açıklaması spor gündemine bomba gibi düştü. Uslu ''35 yaşındaki kalecisi ile 2,5 M€'dan 3 yıllık sözleşme uzatan Galatasaray, Rosier ve Ghezzal'dan sonra şimdi de anlaşmaya vardığımız Mert Günok'a talip olmuşlar. Belli ki 2 gol averajla gelen şampiyonluk çok acı çektirmiş!'' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.