Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu ne dedi? 6'lı masa yıkılıyor mu? İttifak dağılacak mı? Son zamanlarda illet İttifakı ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair çeşitli tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan gelen bir açıklama kafaları karıştırdı. Kuşoğlu açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse masa yıkılır dedi. Bu açıklamanın ardından Bülent Kuşoğlu'nun kim olduğu ve ne dediği merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde adayının Erdoğan olduğu her seferinde dillendirilirken Millet İttifakı ve 6'lı masanın henüz bir aday belirleyememesi eleştiriliyor. Konuya dair CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan gelen açıklama siyaset gündemini kökten değiştirecek cinsten. Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada kabul edilmemesi halinde masanın dağılacağını ifade etti. Yaşanan gelişmelerden sonra Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu ne dedi? 6'lı masa yıkılıyor mu? İttifak dağılacak mı? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Bülent Kuşoğlu kimdir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu 1958 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Bülent Kuşoğlu ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara'nın Polatlı ilçesinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Bülent Kuşoğlu

Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaya başladı. Maliyeci, Ekonomist olan Bülent Kuşoğlu İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı.

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalıştı.

Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği görevlerini yaptı. City Hospital Sağlık Yatırım ve Hizmetleri AŞ'nin ortağı, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Aralık 2010 itibarıyla CHP Parti Meclisi üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.

Bülent Kuşoğlu ne dedi?

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Bülent Kuşoğlu "6'lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?" sorusu karşısında da "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır" ifadelerini kullandı.