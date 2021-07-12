Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu nereli kaç yaşında? CHP milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. 24, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu nereli kaç yaşında? CHP milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. 24, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Bülent Kuşoğlu kimdir?

Bülent Kuşoğlu, 7 Ocak 1958 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Bülent Kuşoğlu aslen Ankaralıdır.

Bülent Kuşoğlu'nun babasının adı Mehmet, annesinin adı Remziye'dir.

Bülent Kuşoğlu 24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir. Aralık 2010 itibarıyla CHP Parti Meclisi üyesidir.

Aslen Polatlı, Ankara'lıdır. İlk orta ve lise öğrenimini Polatlı'da tamamladı.

Bülent Kuşoğlu 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalıştı.

Bülent Kuşoğlu Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

Bülent Kuşoğlu City Hospital Sağlık Yatırım ve Hizmetleri AŞ'nin ortağı, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Bülent Kuşoğlu iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Bülent Kuşoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.