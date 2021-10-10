Bulaşık makinesine çamaşır suyu koymayın! Çünkü...

Bulaşık makinesi tabaklarımızı, bardaklarımızı, tencere ve tavalarımızı tertemiz yapıyor. Fakat kendisi de zaman zaman temizlenmeye ihtiyaç duyuyor. Birçok kişi bulaşık makinesi temizliğinde çamaşır suyu kullanmayı tercih ediyor. Fakat bu çok yanlış! Bulaşık makinesi temizliğinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizler için araştırdık...



Bulaşıkları yıkarken kendisi de temizleniyor nasılsa diye düşünenler büyük hata yapıyor. Bulaşık makinesi de kendine özel temizliğe ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Eğer düzenli bir şekilde temizlenmezse makinenin ömrü kısalıyor. Makinenizi daha uzun ve verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız ona gereken özeni göstermelisiniz.

Bulaşık makinelerini nasıl temizlememiz gerekir?

Mutfakların baş yardımcısı bulaşık makinesini en az ayda bir kez temizlemeniz gerekir. Aksi takdirde makineniz eskisi kadar iyi yıkamamaya başlayacaktır. Bulaşık makinesini temizlerken limon tuzu, sirke, karbonat veya arap sabunu kullanabilirsiniz.

Sirke ve karbonat ikilisi

Karbonat ve sirke hem doğal hem de mikrop kırıcı özelliktelerdir. Karbonat ve sirkeyle bulaşık makinenizi kirlerden ve bakterilerden arındırabilirsiniz. Filtreyi artıklardan temizledikten sonra bir kaseye beyaz sirke koyun. Sirke dolu bu kaseyi makinenin alt rafına yerleştirin ve makineyi bir tur çalıştırın. Daha sonra bir büyük paket karbonatı makinenin tabanına serpin ve bir tur daha makineyi çalıştırın. Bu sayede bulaşık makineniz tertemiz olacaktır.

Arap sabunu

Arap sabunu doğal ve mikrop kırıcı bir üründür. Bulaşık makinenizi arap sabunuyla temizlemek için bir beze arap sabunu dökün ve makinenizin içini, parçalarını, raflarını güzelce silin. Daha sonra sıcak ayarda çalıştırıp durulanmasını sağlayın.

Limon tuzu

Bir kase içerisinde iki bardak beyaz sirke ve iki yemek kaşığı limon tuzunu karıştırın ve makinenin içerisine bu karışımı dökün. Sonrasında makinenizi çalıştırın. Bu sayede makinenizdeki kötü kokulardan da kurtulursunuz.

Çamaşır suyuyla bulaşık makinesi temizlenir mi?

Çamaşır suyu gerçekten çok ciddi bir kimyasal üründür. Bir iki damla çamaşır suyunun bile tamamen arınması için yaklaşık 30 litre suya ihtiyaç duyulur. Haliyle bulaşık makinenizi temizlemek için çamaşır suyu kullandığınızda bu kimyasalı makinenizden tamamen arındıramazsınız. Bu da bulaşık makinesinin içerisine koyduğunuz tabağın, çanağın, çatal ve kaşığın çamaşır suyuna temas edeceği dolayısıyla da yemekler yoluyla vücudunuza gireceği anlamına gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.