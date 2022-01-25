İstanbul'da özel araçların yola çıkması yasak mı? Özel (hususi) arabayla trafiğe çıkmak yasak mı? Saat kaça kadar özel araç yasağı devam edecek? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle vatandaşlar en çok da trafikte çile çekiyor. Trafikçe yaşanan çilenin önüne geçilmesi için yeni tedbirler hayata geçirildi. Önce Trakya'dan İstanbul'a girişler ardından Sakarya'dan İstanbul'a girişler yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamasında İstanbul'da özel araçla trafiğe çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'da özel araçların yola çıkması yasak mı? Özel araçla trafiğe çıkmak yasak mı? Saat kaça kadar özel araç yasağı devam edecek? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle vatandaşlar en çok da trafikte çile çekiyor. Trafikçe yaşanan çilenin önüne geçilmesi için yeni tedbirler hayata geçirildi. Önce Trakya'dan İstanbul'a girişler ardından Sakarya'dan İstanbul'a girişler yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamasında İstanbul'da özel araçla trafiğe çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Olumsuz hava koşulları İstanbul'da kendisini hissettirmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde İstanbul'da yoğun kar yağışı devma etti. İstanbul'da kar yağışları nedeniyle trafikte yeni düzenlemelere gidildi. Son olarak vatandaşların özel araçları ile trafiğe çıkmasına dair bir karar alındı.

İstanbul'da özel araçların yola çıkması yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan husisi otomobillerle trafiğe çıkmaya dair önemli bir karar duyuruldu. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Şehirde olumsuz hava koşullarının devam emektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek." Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti.

Edirne'den İstanbul'a girişler yasak mı?

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Sevgili İstanbullular, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Yerlikaya Trakya yönünden gelen araçların İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Sakarya'dan İstanbul'a giriş yasak mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a araçla girişlere yönelik yeni karar alındı. Alınan karara göre “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" denildi. .