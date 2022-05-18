19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle vatandaşlar yaşadıkları kentlerde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak etmeye başladı. 2022 yılında 19 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. İstanbul'da ulaşımında Marmaray'ı sıkça kullananlar Bugün Marmaray ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Marmaray saat kaça kadar bedava? Marmaray ücretsiz ulaşım kaçta başlayacak, kaçta bitecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

19 Mayıs'ta pek çok ilde belediyeye ait toplu taşıma araçlarının bedava olacağı açıklandı. İstanbul'da İzmir'de ve Ankara'da yaşayaları ilgilendiren önemli açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Marmaray, Başkentray ve İZBAN sefelerine dair yaptığı açıklama ile binlerce kişiyi sevindirdi.

Bugün Marmaray ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar İstanbul'da Marmaray seferlerinin bedava olup olmadığını merak ediyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

19 Mayıs'ta Marmaray saat kaça kadar bedava?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.

2022 Resmi tatil günleri

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi