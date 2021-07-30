Bugün kandil mi? 2022 Diyanet kandil takvimi

Birçok vatandaş sene içerisinde belli dönemlerde gerçekleşen kandil günlerinin tarihlerini merak etmektedir. Özellikle bu günleri ibadet ile geçiren veyahut özel olduğuna inanan vatandaşlar kandil günlerini dört gözle beklemektedir. Kandil günlerinin tarihini öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden bugün kandil mi? ve 2022 kandil günleri ne zaman? sorularını araştırmaktadır. Peki kandil günleri ne zaman? Diyanet 2022 kandil geceleri ne zaman? Diyanet 2022 kandil takvimi açıklandı mı?

İslam dünyasında birçok kişi tarafından özel olarak sayılan günler mevcuttur. Bu günler ülkemizde kandil günleri olarak bilinmektedir. Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Mevlit kandilleri bilinen bu özel günlere verilen isimdir. Birçok kişi sene içerisinde bu mukaddes gecelerin ne zaman olduğunu merak etmektedir. Bu sebeple Diyanet tarafından her sene dini günlere has bir takvim yayınlanmaktadır. İşte tüm detayları ile 2022 Diyanet kandil takvimi…

Diyanet 2022 kandil geceleri ne zaman?

Müslümanların belli günlerde Allah'ı daha çok hatırladıkları ve ibadetler yaparak bu günleri en iyi şekilde idrak ettikleri dönemler vardır. Bu günleri Müslümanlar çeşitli sebeplerden dolayı kutsal görürler. Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Mevlit kandilleri olarak bilinen bu geceler tüm İslam camiasında en iyi şekilde eda edilmeye çalışılır. Diyanet her sene bu kandillerin hangi günlerde olacağını yayınladıkları takvimle müslümanların hizmetine sunar. 2022 yılı için Diyanet'in yayınladığı takvim ise şöyledir;

Regaip Kandili 01/02 Şubat 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece

Miraç Kandili 27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece

Berat Kandili 17/18 Mart 2022 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece

Kadir Gecesi 27/28 Nisan 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece

Mevlid Kandili 07/08 Ekim 2022 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece

Regaip kandilinin önemi nedir?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının oluşturmuş olduğu ve rahmetin bol olduğu üç aylara girişin habercisi olan Regaip kandili, Türkiye'de müslümanlar tarafından önemli görülen günlerden biridir. Bu gecelere kandil denmesinin nedenlerinden biri Osmanlı'ya dayanmaktadır. 2.Selim döneminde bu gibi özel günler camilere asılan kandiller ile etrafın aydınlatılmasından gelmektedir. O dönemden sonra bu gibi gecelere kandil geceleri denmiştir.

Regaip kandillerinin en görkemli şekilde kutlanıldığı dönemler 1700'lü yıllardır. Bu dönemde tekke, zaviye ve medreselerde Regaip kandilleri çeşitli gösterilerle kutlanmıştır. Bu geceye özel olarak tasavvuf ile uğraşan kişiler regaibiye adını verdikleri ve gecenin önemini gösteren şiirler yazmışlardır.

Bu gecede yapılabilecek en güzel ibadetlerden biri de zikir getirmektir. Furkan Suresi 58.ayette “Ve sen, ölümsüz olana güvenip dayan. Ve O'nu övgü ile yücelt. O'nun kullarının suçlarından haberdar olması sana yeter” bildirildiği gibi Allah'ı zikretmek hayırlı bir davranış olarak görülür. Bu sebeple Regaip kandillerinde Allah'ı bolca zikretmek, yapılabilecek en güzel ve sevap dolu ibadetlerden biridir.

Birçok alim bu gecede dua ve tevbe etmek, namaz kılmak gibi ibadetler ile geçirilmesini tavsiye ederler. Bunun yanı sıra regaip kandillerinde Kur'an-ı Kerim okumak/dinlemek, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)'ya salat-u selamlar getirmek, kaza ve nafile namazları kılmak, tefekkürde bulunmak, geçmişte yaptıklarımızın muhasebesini yapmak gibi ibadetlerde yapılabilir.

Miraç kandilinin önemi nedir?

Bu gece Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V) Mekke'den Kudüs'e bir gece seyahati yapmıştır. Mescid-i Aksa'da Allah'ın katına çıkan Peygamberimiz'e namaz burada farz olmuştur.

Berat kandilinin önemi nedir?

Bu gece Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği gecedir.

Kadir gecesinin önemi nedir?

Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim parça parça inmeye başlamıştır. 1000 aydan daha hayırlı bir gece olarak bilinir.

Mevlit kandilinin önemi nedir?

Bu gün Peygamber Efendimizin doğduğu gün olarak bilinir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.