Bugün benzine indirim ve zam var mı? 22 Temmuz benzine zam geldi mi? Benzine mazota zam yapılacak mı? Bu akşam mazota zam var mı? soruları benzinli ve dizel araç sahipleri tarafından sıkça soruluyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 94 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Benzin indirimi sonrası dizel araç sahipleri de mazota (motorin) indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Peki 22 Temmuz Cuma günü benzin ve mazota zam yada indirim yapılacak mı? Bu gece mazota zam yapılacak mı?

Bugün benzine indirim ve zam var mı? 22 Temmuz benzine zam geldi mi? Benzine mazota zam yapılacak mı? Bu akşam mazota zam var mı? soruları benzinli ve dizel araç sahipleri tarafından sıkça soruluyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 94 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Benzin indirimi sonrası dizel araç sahipleri de mazota (motorin) indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Peki 22 Temmuz Cuma günü benzin ve mazota zam yada indirim yapılacak mı? Bu gece mazota zam yapılacak mı?

Araç sahipleri nereyse her gün akaryakıt fiyatlarına zam yada indirim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu uluslararası arenada enerji ürünlerinin fiaytında adeta uçuş yaşanmış ve bu durumda pek çok ülkede akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Yaşanan gelişmelerden sonra brent petrol fiyatları son günlerde düşüşe geçti ve benzin ve motorine peş peşe indirimler geldi. Son olarak benzine gelen 94 kuruşluk indirim araç sahiplerini sevindirdi.

Bugün benzine indirim ve zam var mı?

22 Temmuz'da benzine herhangi bir indirim yada zam beklenmiyor. Araç sahipleri gelecek olan zam ve indirim haberlerinden gün içinde haberdar ediliyor. Benzin ve mazot zammı bir sonraki gün geçerli olduğu için araç sahipleri mağdur edilmiyor.

22 Temmuz benzine zam geldi mi?

Brent petrolde yaşanan hızlı düşüş sonrası ülkemizde benzin ve mazot fiyatlarına peş peşe indirim geldi. Yaşanan gelişmeler araç sahiplerine bir nebze de olsa rahat netfes aldırdı. Ancak son günlerde brent petrol fiyatları tekrar yükselişe geçti. 22 Temmuz'da benzşne zam beklenmiyor.

Benzin ve mazota zam ve indirimi ne belirliyor?

Ülkemizde akaryakıt ürünlerine yapılan zam yada indirimi öncelikli olarak uluslararası akaryakıt fiyatları belirliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış yada düşüş ülkemizde akaryakıta zam ve indirim olarak yansıyor. Ayrıca yurt içi dolar kuru fiyatları da akaryakıt fiyatlarını belirleyen diğer faktör. Türkiye akaryakıtı yurt dışından döviz ile aldığı için döviz kurunda yaşanan gelişmeler akarkayıt fiyatlarına yansıyor.

21 Temmuz mazot fiyatları

Ankara 25,48 TL

İstanbul / Avrupa 25,37 TL

İstanbul / Anadolu 25,39 TL

İzmir 25,50 TL

21 Temmuz benzin fiyatları

İstanbul / Avrupa, 22,71 TL

İstanbul / Anadolu 22,72 TL

Ankara 22,82 TL

İzmir 22,83 TL