21 Temmuz benzine indirim ve zam var mı? Benzine indirim geldi mi? 21 Temmuz'da benzine zam gelecek mi? Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıt ürünlerine gelen indirimler ile sevindi. Dünya genelinde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş yurt içinde benzin ve motorin satış fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Araç sahipleri 21 Temmuz'da da benzine indirim yada zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

21 Temmuz benzine indirim ve zam var mı? Benzine indirim geldi mi? 21 Temmuz'da benzine zam gelecek mi? Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıt ürünlerine gelen indirimler ile sevindi. Dünya genelinde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş yurt içinde benzin ve motorin satış fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Araç sahipleri 21 Temmuz'da da benzine indirim yada zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme araç sahiplerini heyecanlandırıyor. Son zamanlarda uluslararası areneda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle benzin ve mazota peş peşe zamlar gelmiş ve akaryakıt fiyatları 30 TL'ye kadar çıkmıştı.

21 Temmuz benzine indirim ve zam var mı?

Benzine son olarak 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 94 kuruşluk bir indirim yapıldı. Benzine 21 Temuz Perşembe günü ise bir indirim beklenmiyor. Benzine ilerleyen günlerde brent petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesi üzerine yeni indirimlerin gelme olasılığı mevcut.

Benzine indirim geldi mi?

Benzinin litre satış fiyatına en son 19 Temmuz'da zam geldi. 19 Temmuz'un ardından benzine yeni bir zam yada indirim gelmedi. İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı 22,71 TL seviyesinde.

21 Temmuz'da benzine zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatlarında son bir kaç gündür yukarı yönlü bir hareket var. Bu hareket araç s ahiplerini endişelendiriyor. Brent petrol fiyatlarında artışın devam etmesi ile benzin ve mazota zam gelebilir.

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,56 dolardan işlem görüyor. Dün 107,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,92 dolar seviyesinde tamamladı.

Güncel (21 Temmuz) benzin fiyatları

İstanbul / Avrupa 22,71 Lira

İstanbul / Anadolu 22,72 Lira

İzmir 22,83 Lira

Ankara 22,82 Lira

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozulmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır.