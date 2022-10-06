Bugün (6 Ekim) Hastaneler, Sağlık Ocağı açık mı? İstanbul'da eczaneler 6 Ekim'de açık mı, kapalı mı? Aile Hekimleri çalışıyor mu? soruları vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. 6 Ekim'de İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor. Bu önemli günde İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Hastane, eczane ve sağlık ocağına (Aile sağlığı merkezi) gitmek isteyenler ise buraların açık mı yoksa kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

Bugün (6 Ekim) Hastaneler, Sağlık Ocağı açık mı? İstanbul'da eczaneler 6 Ekim'de açık mı, kapalı mı? Aile Hekimleri çalışıyor mu? soruları vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. 6 Ekim'de İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor. Bu önemli günde İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Hastane, eczane ve sağlık ocağına (Aile sağlığı merkezi) gitmek isteyenler ise buraların açık mı yoksa kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

6 Ekim Perşembe günü İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99 yıl dönümü. Bu kutlu günde İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek, kahraman Türk askeri anılacak. 6 Ekim İstanbul için önemli günlerden biridir. Bu günde İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olur. İstanbul'da 6 Ekim'de hastane, eczane ve sağlık ocağına gitmek isteyenler buraların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. İşte bu sorunun yanıtı...

Bugün (6 Ekim) Hastaneler, Sağlık Ocağı açık mı?

6 Ekim resmi tatil günleri içinde dğildir. 6 Ekim'de tüm kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatleri içerisinde çalışcak. Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları da eğer 6 Ekim hafta sonuna gelmiyorsa açık olacaktır.

İstanbul'da eczaneler 6 Ekim'de açık mı, kapalı mı?

İstanbul'daki tüm eczaneler 6 Ekim Perşembe 2022 tarihinde normal mesai saatlerine göre çalışacak. Eczaneler o gün 09.00'da kapılarını açacak ve akşam 19.00'da kapatacak.

6 Ekim'de İstanbul'da Aile Hekimleri çalışıyor mu?

Alie hekimleri ve sağlık ocakları da 6 Ekim'de vatandaşlara hizmet verecek.

6 Ekim'de ne oldu?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.