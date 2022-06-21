Danıştay binlerce kişiyi ilgilendiren çok kritik formasyon kararı geldi. Formasyona Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Gelişmelerin ardından Bu sene formasyon yapılacak mı? 2022-2023 Pedagojik formasyon olacak mı? Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kaldırılacak mı? soruları pek çok üniversite öğrencisi tarafından sorulmaya başlandı.

Danıştay binlerce kişiyi ilgilendiren çok kritik formasyon kararı geldi. Formasyona Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Gelişmelerin ardından Bu sene formasyon yapılacak mı? 2022-2023 Pedagojik formasyon olacak mı? Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kaldırılacak mı? soruları pek çok üniversite öğrencisi tarafından sorulmaya başlandı.

Eğitim Fakültesi mezunu olamayan binlerce kişi formasyon eğitimi ile MEB bünyesinde öğretmen olarak atanabiliyorlar. Formasyon konusu pek çok kez tartışmalara neden olmuştu. Danıştay'dan gelen son karar ise kafaların daha fazla karışmasına neden oldu.

Bu sene formasyon yapılacak mı?

Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon' dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyordu. Açılan dava için Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalktı.

2022-2023 Pedagojik formasyon olacak mı?

Pedagojik foramasyon eğitimlerinin devam edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınan karar ile halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalktı. Kararda “Pedagojik eğitim sertifika programı açılış izni verilen üniversitelerin, ‘Başvuru ve Yerleştirme' başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında hukuka uyarlık bulunmamakta. ‘Rehberlik Alanına' yapılacak atamalarda ‘Psikoloji Bölümü' mezunları yönünden dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.