Danıştay pedagojik formasyon eğitimleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi edildi? Pedagojik formasyon artık yapılmayacak mı? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olarak atanabiliyordu. Formasyona Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Bu gelişmelerden sonra formasyon eğitimi kaldırılıyor mu sorusu öğrenciler tarafından sorulmaya başlandı.

Danıştay pedagojik formasyon eğitimleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi edildi? Pedagojik formasyon artık yapılmayacak mı? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olarak atanabiliyordu. Formasyona Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Bu gelişmelerden sonra formasyon eğitimi kaldırılıyor mu sorusu öğrenciler tarafından sorulmaya başlandı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği eğitim fakültesi mezunu olmayanların formasyon ile öğretmen olmalarına olanak tanıyan pedagojik formasyonun durdurulması için başvıuru yapmıştı. Danıştay Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin başvurusunu karara bağladı. Eğitim fakültesini bitirmeyen bireylerin öğretmen olabilmesini sağlayan formasyona Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Alınan karar binlerce kişinin kafasının karışmasına neden oldu.

Pedagojik formasyon kalktı mı?

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

Pedagojik formasyon iptal mi edildi?

Alınan kararla psikoloji mezunları rehber öğretmen olmalarını sağlayacak şekilde formasyon eğitim alamayacaklar. Dernek'ten yapılan açıklamada atama bekleyen 700 bin öğretmen ve halen eğitim fakültelerinde okuyan 200 bin öğrenci olduğu hatırlatıldı. Eğitim Fakültesinde bulunmayan branşlar için formasyon açılması gerekirken tüm alanlarda formasyon eğitimi açılması kamu yararına da değildir" denildi.

Pedagojik formasyon artık yapılmayacak mı?

Pedagojik formasyonun kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin YÖK'ten önümüzdeki günlerde bir açıklama gekleniyor. Binlerce kişi formasyon konusunda net bir karar alınmasını bekliyor.

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon eğitim fakültesi mezunu olmayan ve öğretmenlik bölümlerinde eğitim görememiş olanların formasyon alarak öğretmen olarak atanmasını sağlayan bir eğitim programıdır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile binlerce kişi öğretmen olarak atanmıştır.

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır. .