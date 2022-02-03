Bu gece kandil mi? Bu gün ne kandili? Bugün hangi kandil? 2022 yılında kandillerin ne zaman olduğu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyordu. Milyonlarca Müslüman'ın ibadetle geçireceği kandil gecelerinin ilki yani Regaip kandili 3 Şubat Perşembe günü ibadetlerle eda edilecek. Milyonlarca Müslüman için kutsal kabul edilen kandillerin bir diğeri ise 27 Şubat Pazar gününe denk geliyor. İşte 2022 dini günler ve kandiller...

Bu gece kandil mi? Bu gün ne kandili? Bugün hangi kandil? 2022 yılında kandillerin ne zaman olduğu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyordu. Milyonlarca Müslüman'ın ibadetle geçireceği kandil gecelerinin ilki yani Regaip kandili 3 Şubat Perşembe günü ibadetlerle eda edilecek. Milyonlarca Müslüman için kutsal kabul edilen kandillerin bir diğeri ise 27 Şubat Pazar gününe denk geliyor. İşte 2022 dini günler ve kandiller...

Bugün kandil mi sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da 4 kandil kutlanacak. İlk olarak 3 Şubat'ta Regaip Kadili tüm Müslümanlar tarafından eda edilecek. Ardından 27 Şubat 2022'de Miraç Kandlli dualarla, ibadetlerle geçecek. Ardından da 17 Mart Perşembe günü Berat Kandili yaşanacak. Son olarak 2022'nin son kandili 7 Ekim'de Mevlid Kandili eda edilecek.

Bugün ne kandili?

Bugün hangi kandilin olduüğu da vatandaşlar tarafından oldukça sık soruluyor. 3 Şubat Perşembe günü milyonlarca Müslüman Regaip Kandili'ni dualarla ve ibadetlerle geçirecek. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip kandilinde yurt genelinde tüm camilerde çeşitli programlar da düzenlenecek.

Bugün hangi kandil?

2022 yılında dualarla ve ibadetlerle eda edilecek kandil günleri ve tarihleri şöyledir:

3 Şubat Perşembe : Regaib Kandili

27 Şubat Pazar: Miraç Kandili

17 Mart Perşembe: Berat Kandili

7 Ekim Cuma: Mevlid Kandili

Regaip Kandili nedir?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır. Regâib Kandili, doğrudan Kur'an'da geçmese de[2] dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil, diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.

2022 dini günler

Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Milyonlarca Müslüman dini günlerde ellerini semaya açarak Allah'a dua edecek. Müslümanlar için kutsal kabul edillen dini günlerin ne zaman, hangi gün başlaauycağı Diyanet Takvimi'nde beliritliyor. İşte 2022 dini günler;

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ .