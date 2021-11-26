Bu besinler A vitamini deposu!

A vitamini kışın alınması gereken, bağışıklık sistemimizi güçlendirip hastalıklardan korunmamızı sağlayan bir vitamindir. Cildimizi, dişlerimizi, kemiklerimizi ve dokularımızı onarır ve göz sağlığına iyi gelir. Peki hangi besinler A vitamininden zengin? Gelin birlikte bakalım...



Kışın C vitamini almamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya A vitamini? A vitamini de kışın alınması gereken vitaminlerdendir. A vitamini, karaciğerde depolanan ve yağda çözünen bir vitamindir. Besinlerde iki tip A vitamini bulunur. Bunlardan ilki önceden oluşturulmuş (premade) A vitaminidir. Aynı zamanda retinol ismiyle de bilinir ve aktif bir A vitaminidir. Et, balık, kümes hayvanları, tam yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. İkinci A vitamini tipi provitamin A olarak bilinir ve meyve, sebze gibi bitkisel gıdalarda bulunur. İkinci tip A vitaminin diğer ismi karotenoidlerdir ve bunlar yiyeceklere koyu rengini veren pigmentlerdir. Bu ikinci tip A vitamini aktif A vitamini formuna dönüşebilir. 500'den fazla bilinen karotenoid bulunur.

A vitaminin vücutta ne gibi bir görevi vardır?

A vitamini vücutta bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan korunmamızı, çeşit çeşit kanser hastalıklarından korunmamızı ve enfeksiyonlardan korunmamızı sağlar. Aynı zamanda cildimizi, dişlerimizi, kemiklerimizi ve dokularımızı onarır ve göz sağlığına iyi gelir. A vitamini güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde cilt sağlığını olumlu etkiler. Vücuttan serbest radikalleri, yani yabancı ve zararlı maddeleri uzaklaştırır. Düzenli olarak A vitamini alınırsa cilt pırıl pırıl olur. Ayrıca kırışıklık gibi erken yaşlanma belirtilerinin oluşumu gecikir, oluşmuş kırışıklıkların ise azalmasına destek olur.

A vitamininden zengin besinler hangileridir?

Havuç, tatlı patates, ıspanak, şalgam, pazı, kabak, mercimek, kavun, kırmızı biber, domates, pırasa, greyfurt, bezelye, kuşkonmaz, taze fasulye, kayısı, brüksel lahanası, brokoli, ciğer, keçi sütü, karides, somon, yumurta, yoğurt, peynir, maydanoz A vitamininden zengin besinlerdendir.

A vitamini vücutta eksik olursa ne olur?

Vücutta A vitamininin eksik olması halinde çeşitli göz ve görme problemleri yaşanabilir. Bu yaşanabilecek problemler arasında gece körlüğü de vardır. Ayrıca geri dönüşü olmayan kornea hasarı olan kseroftalmiye de kişi yakalanabilir. A vitamini eksikliği aynı zamanda hiperkeratoza veya kuru, pullu cilde neden olur.

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