BÖRÜ 2039 oyuncu kadrosu | BÖRÜ 2039 oyuncuları kimler? Dizi tutkunlarının merakla beklediği BÖRÜ 2039 28 Aralık günü BluTV ekranlarında yayınlanacak. Aylardır merakla beklenen dizi konusu ve görsel efektleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte BÖRÜ 2039 oyuncuları...

BÖRÜ 2039 oyuncu kadrosu | BÖRÜ 2039 oyuncuları kimler? Dizi tutkunlarının merakla beklediği BÖRÜ 2039 28 Aralık günü BluTV ekranlarında yayınlanacak. Aylardır merakla beklenen dizi konusu ve görsel efektleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte BÖRÜ 2039 oyuncuları...

Yapımcılığını Çağlararts & Insignia Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Atalay ile Can Emre'nin oturduğu Börü 2039 konusu ve görsel efektlerinin yanında oyuncu kadrosu ile de dikatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu dizide izleyiciler karakterlleri canlandıran oyuncuların kim olduğunu merak ediyor.

BÖRÜ 2039 oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu paylaşıyor.

BÖRÜ 2039 oyuncuları kimler?

Börü 2039'un kadrosu genç oyuncularla dikkatleri çekiyor. Yüzleri çok da tanıdık olmaayan oyuncuların kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Börü 2039 oyuncuları;

* Murat Arkın

* Emir Benderlioğlu

* Cansel Elçin

* Noureddin Fourier

* Doğan Bayraktar

* Ahmet Pınar

* Ozan Ağaç

* Deniz Uğur

* Tuğba Sunguroğlu

* Fatih Çetintaş

* Cenay Türksever

* Tuğçe Açıkgöz

* Gökay Türkmen

* Selçuk Gülderen

* Muhammed Önel

* Funda Alkayış

* Mashood Alam

* Merih Öztürk

* Sibel Kasapoğlu

* Yaren Kalkan

* Eskindir Tesfay

Börü 2039 konusu nedir?

Dizi, 2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır.

Börü 2039 ne zaman başlayacak?

Börü 2039'un ilk bölümü 2021 yılı Aralık ayında olacak. Dizi 28 Aralık Salı günü ilk bölümü ile Blu TV ekranlarında olacak.

Börü 2039 hangi kanalda yayınlanıyor?

28 Aralık Salı günü ilk bölümü yayınlanacak olan dizi Blu TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.