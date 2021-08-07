Borcu olanlar kurban kesebilir mi? sorusu özellikle Kurban bayramı dönemlerinde birçok kişi tarafından sorulan soruların başında gelmektedir. Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, borçları da olsa bu ibadeti gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini oldukça merak etmektedirler. Bu sebeple araştırmalarına decam eden birçok kişi, borç olması durumunda kurban kesmenin caiz olup olmadığını güvenilir kaynaklardan öğrenmek istemektedirler. Peki Diyanete göre borcu olanlar kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kredi kartı ile taksit yapılarak kurban kesilebilir mi? Kurban kesmek hangi durumlarda caiz olur?

Kurban bayramı döneminde birçok kişi banka kredisi ile veyahut borç ile kurban kesilip kesilmeyeceğini merak etmektedir. Bu sebeple özellikle Diyanet tarafından yapılan açıklamaları takip eden vatandaşalar, bu durumun caiz olup olmadığını öğrenmek istemektedirler. İşte tüm detayları ile borcu olanlar kurban kesebilir mi? sorusunun ve diğer tüm bilinmeyenlerin cevabı…

Borcu olan vatandaşlar kurban kesebilir mi?

Kurban ibadeti, belli bir miktar mal gerektiren bir ibadettir. Öncelikle kurban kesecek kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri gerekmektedir. Bundan sonra borçları dışında bir miktar parasının olması gerekmektedir. Hz.Peygamber'in (as) de bildirdiği gibi gücü olanların kurban ibadetini gerçekleştirmeleri gerekmektedir (İbn Mâce, Edâhî, 2).

Eğer bir kişinin borcu olsa dahi, sahip olduğu maldan zaruri ihtiyaçlarının masrafları ve borcu çıkarılıp kalan miktardan (eğer yetiyorsa) kurban kesimi yapılabilir. Bunun aksi durumunda eğer bir kişinin borç ve zaruri ihtiyaçları dışında malı kalmıyorsa bu kişinin kurban kesmesine gerek yoktur.

Bankadan kredi çekilerek kurban kesilir mi?

Bir müslümanın kurban kesebilmesi için belli şartlara sahip olması gerekmektedir. Bu şartlar ise şöyledir;

Akıl sağlığı yerinde olmak

Buluğ çağına ermiş olmak

Dinen zengin sayılabilecek miktarda bir mala sahip olmak

Mukim olmak (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

Bir kişi eğer kurban kesmek istiyorsa bu kurbanı peşin para ödeyerek veyahut borç ile satın alabilir. Fakat bu kurbanın faizli bir kredi vasıtasıyla alınması, faizin temelde günah olması sebebiyle kabul edilmez ve kişi faiz suçunu işlediği için günaha girer (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû', 4).

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Eğer bir müslüman kredi kartı ile kurban satın almak istiyorsa bunda herhangi bir sorun yoktur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, kredi kartının borçlarından veyahut ödeme tarihinden dolayı kredi kartına yazılan faizden dolayı kişiler günaha girmektedir. Bu sebeple bu durum kurban kesimi için de engel teşkil etmektedir.

Kurbanın borç veyahut kredi kartı ile kesilip kesilmeyeceğini merak eden birçok kişi, kurbanın ne zaman ve nasıl kesileceğini de oldukça merak etmektedirler. İşte tüm detayları ile kurban ne zaman ne nasıl kesilir? sorularının cevabı…

Kurban ne zaman kesilmelidir?

Kurban kesim işlemi genellikle bayram namazı kılındıktan sonra kesilmeye başlanabilir. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra kesim işlemlerine başlanabilir. Hanefi mezhebine göre kurban kesim işlemi bayramın üçüncü günü akşam namazına kadar devam eder. Bu süreç boyunca vakit farketmeksizin kurban kesimleri gerçekleştirebilir fakat kurbanın gündüz kesilmesi daha makbul olarak görülür (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Şafi mezhebinde ise durum farklılık göstermektedir. Bu mezhebe göre kurban kesim işlemi bayramın son günü gün batımı gerçekleşinceye kadar devam eder (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurbanlar nasıl kesilmelidir? Kurban kesilirken elektrik şoku veya narkoz kullanılır mı?

İslam dininde herhangi bir canlıya zarar vermek tasvip edilmeyen davranışlardandır. Bu noktada Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) da kurban kesim sürecinde hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini bildirmiştir (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12).

Kurban bilindik klasik yöntemlerle kesileceği gibi farklı yöntemler kullanılarak da kesim işlemi gerçekleştirilebilir. Bu noktada kesim esnasında hayvanın yaşayacağı acıyı azaltmak için uygulanan elektrik şoku ya da narkoz gibi uygulamalar dinen caiz olarak görülür. Bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus hayvanın şok etkisindeyken canlı olması gerekmektedir. Eğer hayvan şok etkisinden dolayı öldüyse bu hayvandan kurban olmaz ve eti de yenmez (DİYK 24. 02. 2010 tarihli karar; bkz. Mecma'u'l-Fıkh, Karârât ve Tevsıyât, 28 Haziran-3 Temmuz 1997 tarihli Karar, s. 314-318). Bir hayvanın kurban olarak kesilmesi ve kesilen kurbanın etinin yenebilmesi için hayvanın canlı olması gerekmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 133).

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