Bolu Dağı Tüneli zincirleme kaza anı videosu | Bolu Dağı Tüneli kaza videosu | Bolu Dağı Tüneli'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinden gelen görüntüler endişeleri artırdı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeden yaralıların çıkartılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bolu Dağı Tüneli kazasının güvenlik kamerası görüntüleri de çıktı.

Bolu Dağı Tüneli zincirleme kaza anı videosu | Bolu Dağı Tüneli videosu | Bolu Dağı Tüneli'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinden gelen görüntüler endişeleri artırdı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeden yaralıların çıkartılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bolu Dağı Tüneli kazasının güvenlik kamerası görüntüleri de çıktı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza ndeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgeye ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Tünelde istanbul yönüne ulaşım durdu. 18 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk bilgilere göre 30 kişi yaralandı. İstanbul istikametine giden araçlar ise Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli zincirleme kaza anı videosu

Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza anına ait görüntüler basına yansıdı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti yönünde yolcu otobüsleri ve tırlarında olduğu çok sayıda araç birbirine girdi. İstanbul yönüne trafik durdu. Kazada ilk belirlemelere göre ölen olmazken 30 kişi yaralandı. Trafik akışı ise Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli kazası son durum

Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit: İlk bilgilere göre can kaybı yok, yaralamalı bir trafik kazası.