Bolu Dağı Tüneli zincirleme kaza son durum! Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kazaya çok sayıda araç karıştı. Bolu Valisi Ahmet Ümit açıklamasında 'İlk bilgilere göre can kaybı yok, yaralamalı bir trafik kazası.' dedi.

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, açık mı? Bolu Dağı İstanbul yönü neden kapalı, ne zaman açılacak? Soğuk havalar nedeniyle trafikte sorunlar da yaşanmaya devam ediyor. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kazaya çok sayıda araç karıştı. Bolu Valisi Ahmet Ümit açıklamasında "İlk bilgilere göre can kaybı yok, yaralamalı bir trafik kazası." dedi.

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, açık mı?

Anadolu Otoyolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli kazası son durum

Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit: İlk bilgilere göre can kaybı yok, yaralamalı bir trafik kazası.

Bolu Dağı Tüneli hakkında

Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı'nda bulunan kara yolu tüneli.

Bolu Dağı Geçişi, Gümüşova-Gerede otoyolunun 30. kilometresindeki Kaynaşlı'dan başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçer ve Yumrukaya mevkiinde sona erer.

Bu geçiş, 1977 yılında Helsinki Nihai Senedi doğrultusunda 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde halen devam etmekte olan TEM (Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu) Projesi kapsamındaki Türkiye sınırları içinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eden Anadolu Otoyolu'nun bir parçasını oluşturur. .