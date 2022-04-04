Bolu Dağı Tüneli saat kaçta açılacak? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? gibi sorular sürücüler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Dün yaşanan heyelan nedeniyle Bolu Dağı araç geçişlerine kapatılmıştı. Bölgede çalışmalar hız kazanırken tünelin ne zaman, saat kaçta açılacağına ilişkin duyuru geldi.

Bolu Dağı Tüneli saat kaçta açılacak? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? gibi sorular sürücüler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Dün yaşanan heyelan nedeniyle Bolu Dağı araç geçişlerine kapatılmıştı. Bölgede çalışmalar hız kazanırken tünelin ne zaman, saat kaçta açılacağına ilişkin duyuru geldi.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi.Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bolu Dağı Tüneli saat kaçta açılacak?

Bolu Dağı Tüneli'nni kullanmak isteyen binlerce sürücü yolun ne zaman açılacağını merak ediyordu. Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak.

Bolu Dağı Tüneli açıldı mı?

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen heyelan sürücülerin yolunun uzamasına neden oldu. Alternatif güzargahlar üzerinden yola devam eden sürücüler Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? sorularına yanıt arıyor. Tünel 4 Nisan'da saat 16.00 sıralarında açılacak.

Bolu Dağı Tüneli hakkında

Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı'nda bulunan kara yolu tüneli. Bolu Dağı Geçişi, Gümüşova-Gerede otoyolunun 30. kilometresindeki Kaynaşlı'dan başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçer ve Yumrukaya mevkiinde sona erer.

Bu geçiş, 1977 yılında Helsinki Nihai Senedi doğrultusunda 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde halen devam etmekte olan TEM (Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu) Projesi kapsamındaki Türkiye sınırları içinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eden Anadolu Otoyolu'nun bir parçasını oluşturur.

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