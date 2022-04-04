Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü açık mı, kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Türkiye'nin araç geçişinde en öenmli noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan meydana geldi. Tünel girişleri yaşanan toprak kayması nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'ni kullanmak isteyen vatandaşlar tünelin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor.

Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü açık mı, kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Türkiye'nin araç geçişinde en öenmli noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan meydana geldi. Tünel girişleri yaşanan toprak kayması nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'ni kullanmak isteyen vatandaşlar tünelin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor.

Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan meydana geldi. Yoğun kar yağışı dönemi geçiren bölgede karların erimeye başlamasıyla toprak suya doydu ve heyelanlar meydana gelmeye başladı. Bolu Dağı Tüeneli'nde trafiğin akışını engeleyecek heyelanlar da yaşandı. Heyelan nediyle Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde heyelana sebep oldu. Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünün ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli açıldı mı?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli geçişinin açılmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdüğünü belirterek, "Yeni problemlerin yaşanmaması halinde pazartesi gün içinde yolun trafiğe açılması planlanmaktadır. Sabırlarından dolayı sürücülerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Ümit, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ümit, gazetecilere, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bolu Dağı kesiminde hava şartları değişik olabiliyor. Bolu'da hava günlük güneşlikken burada ciddi şekilde yağmur yağıyor. Bu çalışmalar her şeye rağmen devam edecek. Önümüze başka sürpriz çıkmazsa, başka aksilikle karşılaşmazsak yolun yarın gün içerisinde açılması planlanıyor." dedi.

Bolu Dağı Tüneli Ankara ve İstanbul yönü açık mı, kapalı mı?

Bolu Dağı Tüneli'nin açık mı yoksa kapalı mı olduğuna dair son bilgi Karayolları Müdürlüğü aranarak alınabilir. Sürücülerün Karayolları ile irtibata geçerek yola çıkmasında fayda var.

Karayolları'ndan açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı'nda meydana gelen heyelanla ilgili yaptığı açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır" ifadelerine yer verdi. .