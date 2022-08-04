Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı mı? Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi kapandı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı mı? Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi kapandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 3 yeni fakülte kuruldu. Ayrıca 1 fakülte ile 1 yüksekokul da kapatıldı.