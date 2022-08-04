Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı mı? Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi kapandı mı?
Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı mı? Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi kapandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 3 yeni fakülte kuruldu. Ayrıca 1 fakülte ile 1 yüksekokul da kapatıldı.
2022-08-04 10:14:59
Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı mı? Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi kapandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 3 yeni fakülte kuruldu. Ayrıca 1 fakülte ile 1 yüksekokul da kapatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu. Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30´uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.
Kararla birlikte; Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı. .
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