BLU TV nedir? Blu TV nasıl kullanılmaktadır? Blu TV'nin orijinal içerikleri nelerdir?

Son günlerde oldukça sık kullanılan platformlardan biri olan Blu TV hakkında bu uygulamayı gerek kullananlar gerekse kullanmayı düşünenler arasında pek çok soru işaretleri oluşmaya başladı. Sosyalleşmenin son derece azalması ve bireyselleşmenin de gözle görülür bir şekilde artması sonucunda bu tarz platformlar tercih edilmektedir. Özellikle Netflix, Exxen, Youtube gibi popüler dizi ve film ağları gibi hizmet vermesi Blu TV'ye yönelik ilgiyi arttıran bir durum oldu. Peki Blu TV nedir? Diğer popüler ağlardan farkı nedir? Blu TV üyeliği hakkında bilinmeyen özellikler nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları tüm detaylarıyla aşağıda sizler için derlenmiştir.

Blu TV nedir?

Özellikle Covid-19 salgını sonrasında bireyselleşme durumu, yalnız bir şeyler yapmak ve özerk hareket etme durumu oldukça ön plana çıkan bir olgu olarak ön plana çıkmaktadır. Bireysel hareket etme etkinliklerinin en başında kitap okuma, müzik dinleme gibi etkinlikler gelse de film veya dizi takip etmek gibi aktivitelerde oldukça ön plana çıkan bireysel etkinlikler arasındadır. Dizi ve film kültürüne bu denli bir hızla entegre olmamızın en büyük sebeplerinden biri de bu olmuştur. Netflix bu ağların en bilindik ve yaygın kullanılanı olarak yer alırken, bunun yanında birçok yeni platform da kullanıcıların daha fazla yayına ulaşabilmesi için hazırlanmıştır. Blu TV bu platformlardan biri olarak bilinmektedir.

Bahsedilen bu dizi / film izleme platformu kullanıcı ile 2015 yılında buluşturulmuştur. Günden güne popülerleşen platform bundan yaklaşık altı yıl önce Türk yatırımcılar tarafından Doğan Holding bünyesi altında kurulurken; 2021 yılında Discovery adındaki Amerikan şirketinin hissedar olması ile birlikte Türk - Amerikan çalışması olarak ön plana çıkmıştır. 23 Ocak 2016 yılında Doğan Holding çatısı altında ortaya çıktığını bildiğimiz Blu TV platformu, 19 Ocak 2021 yılında Discovery şirketinin hisse satın almasıyla yurtdışına da açılmıştır. Ayrıca Blu TV platformunun Doğan Holding'e ait hisseleri yüzde altmış iki iken; Discovery adlı Amerikan şirketine ait hisseleri yüzde 35 şeklindedir. Az bir oran olmasına rağmen, Blu TV'nin Twozero Ventures adlı yatırımcıya ait yüzde 2 kadar hissesi bulunmaktadır. 23 Ocak 2016 yılında resmi olarak aktive edilen platform, dijital televizyon olarak kayda geçmiştir.

Bu noktada Doğan Holding hissedarlarından Aydın Doğan Beyefendi'nin de bu konuya ilişkin şu sözleri sarf etmektedir : “Televizyon izleme alışkanlığının hızla değiştiği bir dünyada bu değişime öncülük etmek istiyoruz. İnternet televizyonculuğunda elimizi güçlendiren en büyük faktör Türkiye'de medya sektöründe öncü, ülkeye mal olmuş markaları ve yıllar içerisinde zenginleştirdiği içerik kataloğu ile Doğan Grubu'nun iştiraki olmamız. Grubun vizyonu ve sektördeki tüketiciye erişim bilgimiz hızlı ve kararlı hareket etmemizi sağlıyor.” İçinde bulunduğu çağın oldukça farkında olan Doğan sözlerini şu şekilde devam ettirmektedir : “Artık insanlar televizyon içeriğine istediği zaman istediği yerden ulaşmayı tercih ediyor. Bu da geleneksel medya tüketiminin farklı mecralara kaymasına yol açtı. Mesela Amerika'da 18-24 yaş arası gençlerin 2010 yılında haftada ortalama 24 saat TV izlerken 2015 yılında bu rakamın 18 saate indiğini görüyoruz. Burada internet ortamında gelişen platformların, OTT veya diğer bir adıyla internet televizyonlarının büyük önemi var. Geçen ay yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da her iki haneden birinin bir OTT platformuna üyeliği bulunuyor. Dahası 18-24 yaş arası gençliğin yüzde 77'sinin her ay düzenli bir OTT kullandığı anlaşılıyor. Bu Türkiye'de henüz düşük seviyede ancak gelişmeye ve büyümeye açık bir fırsat alanı ile karşı karşıya olduğumuzun farkındayız.”.

Aydın Doğan'ın da yaptığı bu açıklama dikkate alındığında, dijital televizyonculuğun önemli bir çıkış yaptığı da ortaya çıkmaktadır. Blu TV uzunca bir süre orijinal içeriklerini de ortaya çıkaran bir platform olarak; piyasada oldukça önemli bir yer edinmektedir. 2017 yılına kadar var olan içerikler platform üzerinden paylaşılırken, 2017 senesinde Blu TV'nin ilk orijinal içeriği olan Masum isimli yapım yayınlanmaya başlamıştır. Bu dizinin senaryosu Berkun Oya'ya aitken; yönetmenliğini ise Seren Yüce'ye aittir. Halka, Türk dijital dizisi olarak sunulan bu dizinin senaryosu yine Berkun Oya tarafından yazılan Bayrak isimli oyundan tasarlanmış ve uyarlanmıştır. Bu dizi sekiz bölümden oluşacak şekilde bir sezon devam etmiştir. Bu tarihten sonra Blu TV'ye ait birçok orijinal içerik de ortaya çıkmıştır.

Blu TV'nin orijinal içerikleri nelerdir?

Sıfır Bir ( Bu dizinin ilk yayını 2016 yılında yapılırken 2019 yılında son bölümünü yayınlamıştır. Senaristi bir kişi olmayan bu dizinin başrollerini Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Onur Akbay, Gökhan Diğicibaşı ve Burak Şahin paylaşmaktadır. Çekimleri Adana'da yapılan polisiye ve suç temalarını barındıran arka sokaklar ve çiğ yaşamı gözler önüne seren bu dizi toplam 43 bölüm olmak üzere 6 sezon sürmüştür. Sıfır Bir dizisinin son bölümü 12 Haziran 2019 yılında yayınlanmıştır. )

Sahipli ( Senaryosu Alper Mertçi'ye ait olan bu dizi 2017 yılında toplam 10 bölümden oluşacak şekilde bir sezon olarak yayınlanmıştır. Başrollerini Funda Güray ve Baran Akbulut'un paylaştığı Sahipli dizisi genel hatlarıyla gerilim ve korku temalarını içermektedir. )

7 Yüz ( İlk bölümü 22 Eylül 2017 yılında yayınlanan 7 Yüz dizisi Mert Atalay, Tunç Şahin ve Derya Yanmış tarafından yazılmış olup detaylandırılması ve senaryolanması yine aynı isimler tarafından yapılmıştır. Başrollerini Ekin Koç, Melisa Sözen, Damla Sönmez, Zeynep Dinsel'in paylaştığı 7 Yüz dizisinin son bölümü 3 Kasım 2017 yılında yayınlanmıştır. Bu dizinin toplam yedi bölümü olması senaryonun yine bir oyunu olarak nitelendirilebilir. )

Bartu Ben ( Imdb puanı ortalama 7.3 olan Bartu Ben adlı mini dizinin ilk bölümü 18 Ekim 2018 tarihinde yayınlanmış olup; dizinin senaryosu yine dizinin başrolü olan Bartu Küçükçağlayan'a aittir. Yönetmenliği Tolga Karaçelik'e ait olan bu dizi on bölüme ev sahipliği yapmıştır. Tolga Küçükçağlayan'ın yanında Nazlı Bulum, Wolf Yener Özer ve Müfit Kayacan gibi ünlü isimler de bu mini komedi dizisinin başrolünü paylaşmaktadır. )

Dudullu Postası ( 26 Ocak 2018 tarihinde ilk bölümü yayımlanan komedi temalı mini dizi Dudullu Postası 20 Nisan 2018 tarihine değin düzenli aralıklarla izleyiciyle buluşturulmaya devam etmiştir. Yiğit Sertdemir ve Funda Alp bu dizinin senaryosu için birlikte çalışan iki önemli isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Başrollerini Güven Kıraç, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü ve Ahmet Rıfat Şungar'ın paylaştığı dizi bir sezon sürmüş olup toplam 13 bölüme sahiptir. )

Bozkır ( Senaryosunu Barış Erdoğan, Levent Cantek ve Ali Demirel'in paylaştığı Bozkır dizisinin yönetmeni Bahadır İnce olarak bilinmektedir. İlk bölümü 30 Kasım 2018 yılında yayımlanan Bozkır dizisi on bölümden oluşmakta olup 31 Ocak 2019 yılında son yayımlanan bölüm ile final yapmıştır. Eskişehir'de çekilen bu dizinin başrollerini ise Ekin Koç, Merve Çağıran, Bilge Önal ve Yiğit Özşener paylaşmaktadır. )

Yaşamayanlar ( Başrollerini Birkan Sokullu, Kerem Bursin, Selma Ergeç ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Yaşayamayanlar dizisinin senaryosu Şamil Yılmaz tarafından kaleme alınmıştır. İlk bölümü 17 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan bu dizi sekiz bölüm kadar yayınlanmıştır. )

Behzat Ç. ( Bir kült haline gelen Behzat Ç. dizisi polisiye temalı bir senaryo ile tasarlanmış olup içerisinde pek çok farklı konuya ev sahipliği yapan bir dizi olarak ön plana çıkmaktadır. İlk etapta Star TV yapımı olan bu dizinin içerikleri daha sonrasında Blu TV'ye aktarılarak orijinal bir senaryo yazımı şeklinde devam etmiştir. 2010 yılında ilk bölümü yayınlanan bu dizinin son bölümü 2019 yılında Blu TV üzerinden yayınlanmıştır. Dizinin ana hatlarını Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır adlı kitabı oluştursa da içerisinde temel olarak polisiye, macera, komedi ve aksiyon temalarını da barındırmaktadır. Toplamda yüz beş bölüm yayınlanan ve dört sezon süren bu polisiye dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Fatih Artman ve Berkan Şal paylaşmaktadır. )

Aynen Aynen (İlk bölümü 1 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan Aynen Aynen adındaki komedi dizisi günümüzde de hala devam eden bir içerik olarak bilinmektedir. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bursin'in paylaştığı bu dizinin yönetmenliğini ise Osman Kaya ve Yunus Ozan Korkut işbirliği içerisinde üstlenmektedir. Ortalama 8 dakika sürecek şekilde ayarlanan bölümleriyle altı sezon boyunca yayımlanmış olan dizi toplamda kırk üç bölüm Blu TV ekranlarında görülmüştür. Mini internet dizisi olarak bilinen bu dizi başlarda YouTube üzerinden yayımlansa da daha sonra Blu TV bünyesine aktarılmıştır.)

Börü 2039 (Daha öncesinde askeri bir dizi olarak karşımıza çıkan Börü dizisi yeni bir konseptle Börü 2039 ismiyle yeniden tasarlanmış bir dizi olarak bilinmektedir. Blu TV'nin orijinal içeriklerinden biri olan Börü 2039'un bilim kurgu temalı bir dizi olarak öne sürüleceği söylenmişti. Altı bölüm yayınlanması öngörülen Börü 2039 dizisinin Aralık 2021'de izleyiciyle buluşturulacağı söylenmektedir. Burada dizinin konusunu diziye verilen isim üzerinden anlayabilmekteyiz. Temel amacı 2039 yılında Türkiye'nin durumunu yansıtmak olan Börü 2039 dizisi içerisinde daha öncesinde yayınlanan kısa videoda göz önüne alınırsa, günümüz Türkiye'si ile 2039 yılına kadar Türkiye'nin geleceği durumların kronolojik bir şekilde yansıtılmasını barındırmaktadır. Teknolojinin bu denli yaygınlaşmış olduğu günümüz Türkiye'sinde 2039 yılında yaşanacak ileri teknolojik gelişmeler düşünüldüğünde ise yapay zekanın insan zekasının oldukça ilerisinde olacağı kanısına varılmaktadır. Türkiye'nin bu denli gelişmesi, dizi de Türkiye'nin söz sahibi ülkeler arasına girmesine de yol açmaktadır. Bu serüven ise Kemal Boratav'ın hikayesi üzerinden işlenmiş olup izleyiciyle buluşturulacaktır. Oyuncu kadrosu henüz açıklanan bilgiler arasında olmasa dahi, daha şimdiden pek çok kişi tarafından yoğun ilgi toplamış bir yapım olarak öne çıkacak bir dizi olacağı söylenmektedir.)

Doğu ( Biyografik bir dizi olarak seyirci huzuruna sunulan bu dizinin ana hatlarını Doğu Demirkol'un kendi hayat hikayesi oluşturmaktadır. Komedyen olarak herkesin aklında yer edinen Doğu Demirkol'un komedyen olma yolunda karşılaştığı zorluklar, faydalandığı durumlar, eline geçen fırsatların konu edildiği mini bir dizi olarak yayınlandığı bilinmektedir. Senaryosunun yazımını Doğu Demirkol ile birlikte Murat Özsoy'un paylaştığı Doğu dizisi 31 Mart 2021 yılında ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkarılmıştır. 8 bölüm süren bu dizi şu an sezon finaline girmiş olup devam etmesi muhtemel diziler arasında adını duyurmuştur. )

Yarım Kalan Aşklar ( Aksiyon temasıyla ön plana çıkan Yarım Kalan Aşk dizisi BluTV ve Tims&B Productions adlı platformların ortak yayını olarak bilinmektedir. İlk bölümü 10 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisi bir sezon devam etmiş olup totalde sekiz bölüm yayınlanmıştır. Bu dizinin yönetmenliğini Umur Turagay üstlenirken, dizinin uçuk senaryosu Ercan Uğur, Ethem Özışık ve Hakan Bonomo tarafından kaleme alınmıştır. Son bölümü 29 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan dizinin aksiyon temeli olsa da oldukça fantastik boyutları da içerisinde barındırmaktadır. )

Diğer Blu TV orijinal yapımları ise:

Pavyon (2019)

Alef (2020)

Yeşilçam (2021)

Dün Dündür (2021)

Kusursuz (2021)

İlk ve Son (2021)

Hiç (2021)

Sokağın Çocukları ( 2020- günümüz) şeklinde listelenebilir. Aynı zamanda orijinal içeriklerin dışında Blu TV platformu üzerinde hem yurt içi hem de yurt dışı izlenme durumları kıyaslandığında popüler pek çok içerik bulunmaktadır. Yurt dışı izlenme durumları gözetildiğinde en çok tercih edilen diziler Ramy, The Haindmaid's Tale, Friends gibi yayınlar yer almaktadır. Westworld, The Investigation, Babylon Berlin, True Detective, Game of Thrones, ZeroZeroZero, Fringe, Shameless, Six Feet Under da diğer popüler yabancı içerikler arasında yer almaktadır.

Peki Blu TV nasıl kullanılmaktadır?

Öncelikle bilinmesi gerekir ki Blu TV üyeliği almak için herhangi bir taahhüte bağlı kalmak durumu söz konusu değildir. Bu da demek oluyor ki, Blu TV edinen kimseler dilediği zaman platformu kullanmakta özgürken; aynı şekilde Blu TV üyeliğine son vermek isteyen kimseler de istedikleri zaman üyeliklerine son verebilmektedir. Kaldı ki bunun için herhangi bir cayma bedeli ödemelerine gerek kalmaz, ücretsiz olarak her türlü iptal etme işlemini uygulayabilmektedir. Kısacası Blu TV platformunu kullanabilmek adına bireylerin öncelikle bir üyelik oluşturması gerekmektedir. Bu üyelik şartlarından biri ise aylık olarak istikrarlı bir şekilde Blu TV yapımcılarının bedel olarak ortaya koyduğu ödemeyi yapmaktır. Her ay düzenli olarak ödemesini yaptığınız platform üzerinden ise dilediğiniz zaman dilediğiniz içeriğe erişebilme hakkınız vardır.

Burada belirtmek gerekir ki bireyler üyelik oluşturduktan sonra Blu TV platformunu kullanmak üzere belirli bir süre olacak şekilde bir deneme süresine sahip olmaktadırlar. Bu deneme sürecinde bireyler platformu beğendikleri takdirde ücretli olacak şekilde platformu kullanmaya devam etmektedirler. Aynı şekilde deneme süreci boyunca platformdan beklenen verimi alamayan kullanıcılar, bu uygulamayı deneme süresi sona ermesiyle bırakabilmektedirler. Bu deneme süresinin ise bir hafta ile sınırlandırılmış olduğu bilinmektedir. Bu noktada Blu TV içeriklerine erişebilmek adına belirli bir miktar ücret ödenmesi gerektiği bilinmektedir, ancak aynı zamanda kullanıcılar Blu TV platformu üzerinden kütüphanesinde bulunan ortalama 10.000 saatten fazla içeriğe ev sahipliği yapan platformda bu tarz içeriklere Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz bir şekilde erişebilmektedir.

Tüm bu bilgileri bir yana bırakırsak, Blu TV platformuna üye olmak adına kullanıcıların yalnızca internet erişimine sahip olmaları ve bu interneti kullanabilecekleri bir akıllı cihazlarının olması yeterlidir. Bu şart sağlandığında bireylerin ihtiyacı olan şeyler oldukça basit birkaç temel noktadır. Bunlardan ilki herhangi bir alanda online üyelik almak için gerekli olan e-posta adresidir. İsim ve soyismi üzerinden kayıt oluşturan kimselerin e-posta adreslerini de sistem üzerine kaydetmeleri temel üyelik için yeterli olcak adımlardır. Bu işlemler tamamlandığında her aday üyenin yalnızca kendine özgü belirlemiş olduğu bir şifre gerekmektedir. Bu adımların tamamlanması ile birlikte, deneme sürümüne ulaşılacak ekrana çıkmayı sağlayacak temel üyelik işleminiz gerçekleşmiş oldu.

Deneme sonrasında uygulamayı veya platformu kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların yapması gereken son bir adım kalmıştır. Bu da uygulamanın kullanılabilmesi için gerekli olan ödeme koşulunun sağlanmasıdır.

Deneme sürümünü tamamlamış abonelerin ücretli sürüme geçebilmeleri için yeni bir sayfa oluşturulmalıdır. Bu ödeme adımında kullanıcının isim, soy isim, kullanacağı karta ait bilgiler yani kartın geçerlilik tarihi, kartın üzerinde yazan numara ve kartın arkasında yer alan üç haneli güvenlik numarasının girilmesi gerekmektedir. Bu bilgileri de ekran üzerine yazdıktan sonra devam veya ileri butonunu seçerek bir sonraki adıma geçilmesi yeterlidir. Bu noktada Blu TV isimli platformu diğer platformlardan ayıran bir diğer konu ise Blu TV'de diğer platformlarda var olan öğrenci üyeliğinin bulunmamasıdır. Bireyler herhangi bir ayrım olmadan aynı ücreti ödemeye tabiidirler. Bu ücret ise standart ücret olup 24.90 TL olarak bilinmektedir. Yurt içinde 24.90 TL kadar bir ödeme gerektiren Blu TV kullanımının yut dışı ücreti 5.90 Euro şeklinde olduğu bilinmektedir.

Oluşturulan üyeliğin iptal ettirilme işlemi ise oldukça kolay birkaç adım sayesinde yapılabilmektedir. Öncelikle üyeliğinizi oluşturduğunuz cihaz üzerinden uygulamanın "Hesabım" adlı sekmesine girmeniz gerekmektedir. Uygulama kullandığınız cihaz üzerinden sizi bu sekmeye yönlendirdiği takdirde, karşınıza çıkan "İptal Et" şeklinde göreceğiniz butona tıklamanız yeterlidir.

Ortalama 4 milyondan fazla abonesi olan Blu TV ülkemizde sık kullanılan platformlardan biri haline gelmiştir. Yaş sınırlaması pek de olmayan bu platform üzerinden üyelik işlemleri veya tam tersi üyelik sonlandırma işlemleri de oldukça kolay olduğundan bu platformun kullanım oranı günden güne artmaktadır. Bir diğer açıdan bakarsak, her kullanıcıya aynı pencereden bakan Blu TV platformunda aylık ödemeler standart ücretlendirme şeklinde yapılmaktadır. Üstelik Blu TV uygulamasının barındırdığı içeriklerde sansürleme durumu da pek karşılaşmayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bazı istisnai durumlarda sansür uygulanmış içeriklerle karşılaşmak mümkündür. Bu noktada sansürün uygulanması Blu TV bünyesinde yapılan bir işlem olmadığı da açık bir şekilde ortaya çıkan bir husustur. Yapımcı firmalarca kararı verilen sansürleme işlemi pek fazla rastlanılmayan bir durum olsa da zaman zaman izleyicilerin karşılaştığı bir durumdur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.