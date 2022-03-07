Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum düşmeye devam eder mi? Kripto paralar ne zaman yükselişe geçer? Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları yangın yerine çevirdi. Dünya borsaları düşerken kripto paralar da bu belirsizlik ortamından nasibini aldı. ABD'nin Rusya petrollerine yönelik ambargo uygulayacağına ilişkin çıkan haberlerden sonra dünya piyasaları bir kez daha baskılandı. Kripto para piyasası da bu haberlerden etkilenerek düşüşe geçti. Bitcoin, Ethereum ve alt coinler güne hızlı bir düşüşle başladı. Kripto para yatırımcıları puslu havanın ne zaman dağılacağını merak ediyor.

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum düşmeye devam eder mi? Kripto paralar ne zaman yükselişe geçer? Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları yangın yerine çevirdi. Dünya borsaları düşerken kripto paralar da bu belirsizlik ortamından nasibini aldı. ABD'nin Rusya petrollerine yönelik ambargo uygulayacağına ilişkin çıkan haberlerden sonra dünya piyasaları bir kez daha baskılandı. Kripto para piyasası da bu haberlerden etkilenerek düşüşe geçti. Bitcoin, Ethereum ve alt coinler güne hızlı bir düşüşle başladı. Kripto para yatırımcıları puslu havanın ne zaman dağılacağını merak ediyor.

Rusya'nun Ukrayna'ya saldırması dünya ekonomik yapısını derinden etkiledi. Piyasalar Ukrayna'nın bombalanmaya başlamasıyla şoka girdi. İlk şokların atlatılmasından sonra Rusya'ya yapılan yaptırımlar dünya ekonomisini de sarsmaya başladı. Özellikle enerji ürünlerinde son bir kaç günde adeta uçuş yaşandı.

Bitcoin neden düşüyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması kripto para piyasalarının da sarsılmasına neden oldu. Rusya'ya peş peşe yaptırımlar gelirken son olarak Rusya'ya yönelik amborgo haberleri sonrası ABD'de risk ortamı daha da derinleşti ve ABD borsalar düşüş yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 0.79 oranında düşüşle 4 bin 328 puan, Nasdaq endeksi yüzde 1.66 oranında azalışla 13 bin 313 puan, Dow Jones endeksi yüzde 0.53 oranında kayıpla 33 bin 614 puan seviyesine indi. Yaşanan gelişmeler kripto para piyasasını da etkiledi. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi kripto para birimleri değer kaybetmeye başladı.

Bitcoin, Ethereum düşmeye devam eder mi?

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri müdahale kripto para piyasasını rahatsız ediyor. Savaş ile birikte yaptırımların da devreye girmesiyle kripto para borsasında düşüşler yaşanmaya başladı. Bitcoin yüzde 5'ten fazla geri çekildi. Bitcoin geçtiğimiz hafta cuma günü büyük bir kayıp yaşayarak bir gün içerisinde yüzde 7.79 oranında düşmüştü.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.