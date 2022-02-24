Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler dünya piyasalarını derinden etkiledi. Kripto para yatırımcıları da hızlı bir düşüşle karşılaştı. Bitcoin, Ethereum neden düştü? Kripto paralar düşmeye devam eder mi? Bitcoin ne kadar oldu? gibi sorular son zamanlarda yatırımcılar tarafından internette araştırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması altın ve doların yükselmesine neden olurken başta bitcoin olmak üzere altcoinlede düşüşe neden oldu. Peki Bitcoin neden düşüyor?

Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler dünya piyasalarını derinden etkiledi. Kripto para yatırımcıları da hızlı bir düşüşle karşılaştı. Bitcoin, Ethereum neden düştü? Kripto paralar düşmeye devam eder mi? Bitcoin ne kadar oldu? gibi sorular son zamanlarda yatırımcılar tarafından internette araştırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması altın ve doların yükselmesine neden olurken başta bitcoin olmak üzere altcoinlede düşüşe neden oldu. Peki Bitcoin neden düşüyor?

Rusya-Ukrayna geriliminin sıcak çatışmaya dönmesi dünya piyasalarında şok etkisi yaptı. Özellikle Rusya'da borsa adeta çakıldı. Moskova Borsası'nda kayıpların derinleşmesi ile sabah erken saatlerde durdurulan işlemler saat 10.00'da tekrar başlatıldı. Ardından Moskova Borsası'nda değer kaybı yüzde 35'e çıktı. Yaşanan gelişmeler nedeniyle Rus rublesi de dolar ve euro karşısında hızlı şekilde değer kaybetti. Dolar/ruble paritesi de yüzde 6,2 artışla 86,5 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 6 yükselişle 97,4'e çıktı. Gazprom hisseleri de yüzde 32 geriledi.

Bitcoin neden düştü?

Uluslararası piyasda altının değeri artaraken kripto paralardan da kaçış başladı. Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere kripto para piyasasında hızlı bir düşüş yaşandı. Bitcoin yüzde 8, Ethereum yüzde 11'e yakın değer kaybetti. Kripto paralarda yaşanan bu hızlı düşüşün nedeni Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması olarak gösteriliyor.

Kripto paralar düşmeye devam eder mi?

Kripto paraların bundan sonraki süreci için birşey söylemek pek doğru olmaz. Zira jeopolitik risklerin henüz nereye varacı kestirilemiyor. Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 1.66 trilyon dolar seviyelerinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 1.51 trilyon dolara geriledi. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 9 oranında değer kaybetti.

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin, 34 bin 322 dolara kadar düşerek yüzde 8'e yakın değer kaybetti. Ethereum ise 2 bin 300 dolar seviyesinin altına inerek yüzde 11'e yakın düştü.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir. .