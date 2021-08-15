Birçok nasıl yazılır? Birçok ayrı mı yazılır bitişik mi (TDK)? Birçok kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?

Türkçe’de bazı kelimelerin nasıl yazıldığı oldukça merak edilir. Günlük konuşma dilinde kullandığımız kelimelerin doğru yazımı oldukça merak edilir. Bu kelimelerin başında da birçok kelimesi gelmektedir. İnsanlar Türk Dil Kurumu’na göre birçok kelimesinin nasıl yazıldığı bilmek isterler. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar, TDK’nın birçok kelimesini nasıl kullandığını öğrenmeye çalışırlar. Peki birçok kelimesi nasıl yazılır? TDK’ya göre birçok kelimesi nasıl yazılır? Birçok kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır? Birçok kelimesi ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) nedir ve ne zaman kurulmuştur?

Gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazı dilinde oldukça sık kullanılan kelimelerin başında gelen birçok kelimesinin nasıl yazıldığı oldukça merak konusu olmaktadır. İnsanlar özellikle yazı yazarken veyahut bir yazı okurken kelimelerin doğru yazılmasına dikkat ederler. B azı durumlarda insanların oldukça dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler Türkçe testlerinde kelimelerin doğru yazılıp yazılmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra herhangi bir yerde yazı yazan yazarların da dili düzgün kullanması oldukça önemlidir. Bu sebeple birçok kelimesi gibi kelimelerin nasıl yazıldığı oldukça önemlidir. İşte tüm detayları ile birçok kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımı…

Türkçe'de kelime türetirken bazı durumlarda birden fazla kelime öbeği bir araya gelerek yeni kelimeler türetilebilir. Pazartesi (Pazar + Ertesi), kuşburnu (Kuş + Burnu), Samanyolu (Saman + Yolu) gibi kelimeler bu gibi yeni türetilen kelimelere örnek olarak gösterilebilir. Bu kelimeler bazı durumlarda birleşik yazılırken bazı durumlarda ise ayrı yazılmaktadır. Bu sebeple bu kelimeleri kullanan kişiler bu konuda kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Birçok kelimesi de kafa karışıklığı yaratan kelimelerden biridir. Birçok kelimesinin birleşik mi ayrı mı yazıldığı oldukça merak konusudur.

TDK'ya göre birçok kelimesi ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi yazılır?

Oldukça merak konusu olan birçok kelimesi nasıl yazılır? sorusu Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından cevaplanmıştır. TDK'ya göre birçok kelimesi birleşik yazılmaktadır. Ayrı olarak yazılan “bir çok” kelimesi doğru bir kullanım değildir.

Birçok kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?

Birçok insan yaz tatili planını nereden gerçekleştireceğini karar vermişti.

Birçok kez aramama rağmen telefonlarıma dönmedi.

Kızılay'ın birçok noktada kan bağış merkezi bulunmaktadır.

Onu, bunu yapmaması için birçok kez uyardım.

Birçok ülke aşı uygulamasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum. H. E. Adıvar

Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir. Nurullah Ataç

Fransız Devrimi ve Napoleon döneminde birçok kurumun yeniden düzenlenmesiyle Paris Üniversitesi yeni oluşturulan Fransa Üniversitesi'ne bağlı akademilerden biri durumuna geldi.

Kentte, giyim eşyası, ayakkabı, konserve et, meşrubat ve bitkisel yağ üreten birçok küçük işletme vardır.

Ermenilerin de İstanbul' da ve Anadolu'daki birçok merkezde okulları vardı.

Ünlü Konstanz Gölü ile birçok göl ve bataklık bu bölgede yer alır.

Günümüze değin ayakta kalabilmiş ve çoğu iyi korunmuş birçok şato, Hohenlohe'nin geçmiş yüzyıllardaki zenginliğinin kanıtlarıdır.

Kumaş, boyaya daldırılmadan önce birçok yerinden büzülerek ipliklerle bağlanır.

“Hemen, Ya kör olsaydım düşünü görmeye başladı, düşünde gözlerini birçok kez açıp kapatarak bekliyor ve bildiği, tanıdığı dünyayı her defasında, sanki bir yolculuktan dönmüşçesine, biçimleriyle ve tüm renkleriyle değişmemiş olarak, bıraktığı gibi buluyordu” Körlük / Jose Saramago

“E, sonra? Sonrası malum, bunların birçoğu, ömürlerinin sonuna doğru da olsa, er geç sürçüp tamiri imkânsız bir çam deviriverirler. Şimdi sorarım size: Böyle garip nitelikleri olan insanoğlundan ne beklenebilir? Önüne dünya nimetlerinin hepsini serseniz, başı kaybolana, hatta su yüzüne ufak ufak kabarcıklar çıkana kadar saadet deryasına gömseniz, çalışmaya ihtiyacı olmayacak derecede refahını sağlasanız da, sırf ballı çörekler yiyip yan gelip yatması, bir de insan neslinin kurumaması için uğraşmasını sağlamak için iktisadi refaha kavuştursanız da, sırf nankörlüğü, küstahlığı yüzünden bir rezalet koparacaktır” Yer Altından Notlar / Fyodor M. Dostoyevski

Birçok kelimesinin anlamı nedir?

Birçok kelimesi Türkçe'de oldukça sık kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Birden fazla anlama gelen birçok kelimesi, temel olarak “oldukça çok, epeyce fazla, müteaddit ve bir hayli” anlamlarına gelmektedir.

Birleşik yazılan diğer kelimeler nelerdir?

Türkçe'de bitişik yazılan çokça kelime mevcuttur. Bu kelimelere şunlar örnek olarak verilebilir;

Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri

Aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi, polisevi, yayınevi

Çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane; beyanname, kanunname, se­yahatname, siyasetname; amcazade, dayızade, teyzezade

Akşehir, Eskişehir, Suşehri, Yenişehir; Atakent, Batıkent, Konutkent, Korukent; Çengelköy; Yenimahalle; Karadağ, Uludağ; Kocatepe, Tınaztepe; Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz; Acıgöl; Kızılırmak, Yeşilırmak; İncesu, Karasu, Sarısu; Akçay

Türk Dil Kurumu (TDK) nedir ve ne zaman kurulmuştur?

Türk Dil Kurumu olarak bilinen TDK, 12 Temmuz 1932 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün emri doğrultusunda Türk dilinin incelenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. İlk kurulduğunda Türk Dili Tetkik Cemiyeti olarak bilinen TDK, daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır. Kurucuları arasında dönemin ünlü edebiyatçıları Sâmih Rif'at, Ruşen Eşref, Celâl Sâhir ve Yakup Kadri yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'nun kurulma amacı Türkçe'nin var olan zenginliğini ortaya çıkarmak ve Türkçe'nin dünya üzerindeki saygınlığını artırmak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu şu amaçları belirlemiştir;

Toplanıp ilmî müzakerelerde bulunmak Türk dilini kendi meşelerine, tekâmülüne ve ihtiyaçlarına göre tespit ve tedvin etmek Türk dilini tetkike yarayacak vesaik ve malzemeyi elde etmek, eski kitaplardan ve memleketin her mıntıkasındaki halk dilinden derlemeler yapmak ve yaptırmak Cemiyet mesaisinin semerelerini her türlü yollarda neşre çalışmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.