Birçok nasıl yazılır? Bir çok ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır TDK? Türkçede bazı kelimler vardır ki insanlar sürekli ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır diye kafa karışıklığına neden olur. Bunların en başına 'bir çok' geliyor. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler dil bilgisi sınavında karşılarına çıkacağını düşündüğü bir çok kelimesinin nasıl yazıldığını araştırıyor. TDK'ya göre birçok nasıl yazılır? Bir çok ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır? İşte TDK'ya göre 'birçok' kelimesinin doğru yazımı.

Birçok nasıl yazılır? Bir çok ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır TDK? Türkçede bazı kelimler vardır ki insanlar sürekli ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır diye kafa karışıklığına neden olur. Bunların en başına "bir çok" geliyor. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler dil bilgisi sınavında karşılarına çıkacağını düşündüğü bir çok kelimesinin nasıl yazıldığını araştırıyor. TDK'ya göre birçok nasıl yazılır? Bir çok ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır? İşte TDK'ya göre "birçok" kelimesinin doğru yazımı.

Türkçede iki kelmilerin birleşimiyle meydana gelen yeni kelimeler mevcuttur. Bunların yazımı ve kullanılışı baazen insanların kafasında soru işaretlerine neden olabilir. Öcellikle öğrenciler sınavlarda zorlanmamak için bu kelimelerin TDK'ya göre doğru yazılışını araştırıyor. Bunların başında "birçok" kelimesi geliyor. Peki "birçok" bitişik mi yazılır yoksa "bir çok" şeklinde ayrı mı yazılır. Birçok kelimesini anlam bakımından inceleyecek olursak “oldukça çok, sayısı belirsiz ve bir hayli” anlamına sahiptir.

BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Gelelim herkesin merak ettiği "Birçok nasıl yazılır?" sorusunun cevabına. TDK'ya göre birçok kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Birçok kelimesinin doğru yazımı bitişik olanıdır.

Doğru: Birçok

Yanlış: Bir çok

TDK'ya göre birçok kelimesinin doğru yazılışı bitişik yazılanıdır. Sınavlarda eğer "bir çok" şeklinde yarı yazılan "birçok" görürseniz yanlış yazılmış olduğunu heman anlamalısınız.

BİRÇOK CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI

Birçok kelimesinin cümle içinde kullanılışını sizlerle paylaşacağız.

Buralardan birçok insan geldi, geçti.

Birçok kişi bana yardım etti.

Birçok insan yağan yağmurdan etkilendi.

BİRÇOK ANLAMI NEDİR?

Birçok kelimesinin dorğu ve yanlış yazılığını sizlere aktardık. Şimdi ise bu kelimenin ne anlama geldiğini anlatmakta fayda var. Peki birçok kelimesi ne analama geliyor. Birçok "Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit." anlamında kullanılır.

TDK NEDİR?

12 Temmuz 1932 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve amacı Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak olan TDK Türkiye'nin çok önemli kurumlarından biridir. Ankara'da bulunan TDK, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir. Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller verdi. Ödüller her yıl 26 Eylül Dil Bayramı'nda Ankara'da yapılan törenle sahiplerine verilirdi. Ödül verilen dallar farklı yönetmeliklere göre zaman zaman değişirdi. 1983'te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine alındıktan sonra Türk Dil Kurumu ödülleri kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.